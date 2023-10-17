الموافقة على اندماج «بيتك» و«المتحد - الكويت»

مال وأعمال

تلقى بيت التمويل الكويتي «بيتك» والبنك الأهلي المتحد - الكويت، موافقة هيئة أسواق المال على مشروع عقد الاندماج؛ ليكون «بيتك» الشركة الدامجة.

وحسب بيان البورصة الكويت، فوفقاً لرأس مستشار الاستثمار المستقل، ونتائج تقرير مقوم الأصول المستقل، تحدد معدل تبادل الأسهم ليكون 0.3772 سهم من أسهم «بيتك» لكل سهم واحد من أسهم «المتحد – الكويت».

ولفت البيان إلى أن آلية الاندماج بطريق الضم بين البنكين تخضع لموافقة الجمعية العامة غير العادية لكل منهما، والتي سيتحدد موعدهما لاحقاً، وذلك بعد استكمال باقي الإجراءات التنظيمية ذات الصلة والموافقات الرقابية اللازمة.

وتعود الصفقة لشهر نوفمبر الماضي بتأكيد «بيتك» التزامه بالتقدم إلى هيئة أسواق المال بمستند عرض الاستحواذ الإلزامي على باقي أسهم البنك الأهلي المتحد- الكويت.

وأعلن «بيتك» في مارس تعديل سعر عرض الاستحواذ الإلزامي المقدم منه إلى مساهمي «المتحد – الكويت»، بخصم قيمة التوزيعات 8 فلوس لكل سهم من سعر العرض؛ لذا فعرض الاستحواذ هو 277 فلساً لكل سهم.

وتبع ذلك، إعلان بيت التمويل الكويتي «بيتك» في 4 مايو الماضي انتهاء فترة التجميع لأسهم «المتحد – الكويت»، بتجميع 18.20% من رأسمال الأخير، وتلقى في نفس الشهر موافقة من هيئة أسواق المال على تنفيذ عملية الاستحواذ الإلزامي على «المتحد- الكويت».

وخلال مايو الماضي أيضاً، أعلن «بيتك» الانتهاء من إجراءات الاستحواذ الإلزامي كلها على «المتحدة – الكويت»، بعد الحصول على موافقة هيئة أسواق المال وغيرها من الجهات الرقابية.

وأعلن البنكان في ختام يوليو 2023 توصلهما إلى اتفاق أولي بشأن تنفيذ اندماج عن طريق الضم؛ ليكون «بيتك» الشركة الدامجة، و«المتحد» الشركة المندمجة، وأوقفت بورصة الكويت التداول على السهمين عقب إعلان ذلك الاتفاق.

وفي الشهر الماضي، وافق مجلس إدارة البنكين على الاستمرار في اتخاذ كافة وجميع الإجراءات الخاصة بعملية الاندماج عن طريق الضم بين «بيتك» الشركة الدامجة، و«المتحد – الكويت» الشركة المندمجة؛ وفقاً للقوانين واللوائح السارية.

