«KIB»: باسل السويدان حصد جائزة «World CIO 200» لعام 2023

مال وأعمال

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) حصول مدير عام إدارة أمن المعلومات والخصوصية ومكافحة الاحتيال، باسل السويدان، على جائزة «World CIO 200» لعام 2023، من قبل المنتدى العالمي لرؤساء تقنية المعلومات، وذلك خلال الحفل الختامي لقمة المنتدى التي أقيمت في باكو، عاصمة أذربيجان.

وبهذه المناسبة، قال السويدان: «يملؤني الفخر والسعادة بحصولي على هذه الجائزة المرموقة، والتي تعتبر دليلاً على ريادة KIB ودعمه المستمر للتميّز في مجال تقنية وأمن المعلومات، والتزامه بتبنّي نهج شامل يضمن خصوصية وأمن المعلومات عبر تطبيق أفضل الإجراءات والمعايير الأمنية المتقدّمة وأدوات الرصد والمتابعة المبتكرة، إلى جانب تدريب الموظفين وصقل قدراتهم لرفع مستوى كفاءتهم، وهذا يتماشى مع مكانته كمؤسسة مالية آمنة وموثوقة تسعى إلى الحفاظ على أمان بيانات العملاء».

وعبّر السويدان، من جهة ثانية، عن امتنانه للمنتدى العالمي لرؤساء تقنية المعلومات لمنحه هذه الجائزة الفريدة، وتقديره لإدارة KIB على دعمها المستمر له، بما يجسّد جهود البنك الهادفة إلى الارتقاء بتجربة عملائه وتلبية تطلعاتهم في التمتّع بخدمة مصرفية استثنائية».

ومن الجدير بالذكر أن جائزة «World CIO 200» المُعترف بها عالمياً تعتبر تكريماً رفيع المستوى لمساهمات رؤساء تكنولوجيا المعلومات وصنّاع القرار في هذا المجال وتم اختيار 200 شخصية متميزة في مجال تكنولوجيا وأمن المعلومات من 50 دولة حول العالم. وفي هذا العام، تميّز السويدان بين الشخصيات الكويتية والدولية كمثال حقيقي للابتكار والقيادة والاهتمام في مجال تقنية المعلومات، حيث تم تقديم هذه الجائزة له خلال حفل ضخم وبحضور نخبة من كبار الشخصيات القيادية في القطاع المالي وممثلي المؤسسات المصرفية والقطاعات الأخرى من جميع أنحاء العالم.

وتجدر الإشارة إلى أن KIB يواصل الاستثمار في بنيته التحتية الرقمية وتبنّي أحدث التقنيات المصرفية، كجزء من جهوده الرامية إلى بناء نموذج أعمال أكثر تقدّماً وتطوراً لمواجهة أي تهديدات سيبرانية. كما يعمل بشكل مستمر على بناء وتدريب فريق متخصّص في هذا المجال لضمان تقديم أجود الخدمات المصرفية الآمنة لعملائه، انسجاماً مع شعاره الأساسي «بنك للحياة».

