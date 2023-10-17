«الوطني» دشَّن رسمياً برنامج «Bankee»

مال وأعمال

وقَّع بنك الكويت الوطني مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» لتدشين برنامج «Bankee» رسمياً، والذي يهدف إلى زيادة الوعي والثقافة المالية لدى طلاب وطالبات المدارس الحكومية والخاصة بالتعاون مع شركة كرييتف كونفيدينس. وتم توقيع الاتفاقية في المقر الرئيس للبنك بحضور كل من نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر، ووكيل وزارة التربية بالتكليف سعود الجويسر، ونائب رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» المستشار نواف عبدالله المهمَل ومؤسس شركة كرييتف كونفيدينس سمية الجاسم.

وحضر الحفل نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر، ونائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني- الكويت سليمان المرزوق، والرئيس التنفيذي لإدارة الثروات للمجموعة فيصل الحمد، ومدير عام الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني عماد أحمد العبلاني.

وخلال كلمته على هامش توقيع الاتفاقية، قال الصقر إن هذا البرنامج يعبر عن جهد جماعي لتعزيز الوعي والثقافة المالية بين طلبة المدارس الحكومية والخاصة في الكويت، حيث سيوفر البرنامج تدريباً لنحو 15 ألف طالب و3 آلاف معلم، وهو ما يشكل استثماراً حقيقياً لهم. وأكد الصقر على ثقة البنك في أن هذا البرنامج سيحدث فرقاً حقيقياً في حياة طلبة المدارس كما سيكسبهم المعرفة والمهارات التي يحتاجونها لإدارة شؤونهم المالية واتخاذ قرارات تدعم مستقبلهم المالي. وشدد الصقر على سعي البنك أن يكون عنصراً فاعلاً في مسار رحلتهم التنموية ونشر الوعي بأهمية الاستقرار والاستقلال المالي للجيل الحالي من الشباب الكويتي، مشيراً إلى إيمان البنك بأن المبادرات التي يقدمها القطاع الخاص وبالتعاون مع الجهات الحكومية لتزويد الشباب بالمعرفة والمهارات التي يحتاجونها هي أساس لرفاهية وازدهار الأفراد والمجتمعات.

