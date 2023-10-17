«التجاري».. حملة ترويجية لعملاء «YOU»

مال وأعمال

قام البنك التجاري الكويتي بإطلاق حملة موجهة لعملاء حساب الشباب «YOU» بحلة جديدة ومبتكرة تحت عنوان «أنت من يختار» وبالتحديد للطلبة عند فتحهم الحساب وتحويل المكافأة الطلابية، حيث يحصلون على هدية نقدية بقيمة 50 دينارا وبطاقة مسبقة الدفع مجانية لمدة سنة، بالإضافة إلى الاختيار ما بين رصيد بقيمة 50 دينارا من تطبيق «طلبات» أو رصيد بقيمة 50 دينارا من شركة «أولى» للوقود. وهذا العرض مخصص للطلبة الشباب الذين يقومون بتحويل مكافأتهم الطلابية للبنك التجاري ابتداء من هذا الشهر مع تطبيق الشروط والأحكام.

وعن آلية حصول العميل على الهدية، قالت بدور بوخمسين، رئيس إدارة التسويق: «أنه يمكن للطلبة فتح الحساب وطلب استمارة تحويل المكافأة الطلابية عن طريق تطبيق البنك التجاري الكويتي بكل سهولة، حيث سيحصل العميل على هدية نقدية بقيمة 50 دينارا وبطاقة مسبقة الدفع مجانية لمدة سنة، بالإضافة إلى الاختيار ما بين رصيد بقيمة 50 دينارا من تطبيق «طلبات» أو رصيد بقيمة 50 دينارا من شركة «أولى» للوقود عند إيداع المكافأة على الحساب.

وأضافت بوخمسين أنه عندما يحول الطالب مكافأته على حساب YOU، فإنه يتأهل تلقائياً للدخول على السحب والذي سيعلن عن ثلاثة فائزين شهرياً ولكل فائز هدية نقدية بقيمة 200 دينار كويتي. هذا، وقد تم تصميم حساب «YOU» ليناسب نمط حياة الطلبة والشباب من عمر 15 وحتى 24 سنة، حيث يتيح لهم الفرصة للاستفادة من مميزات عديدة وعروض ترويجية مستمرة على مدار العام عند فتحهم الحساب بالإضافة إلى العديد من الخصومات ومنها خصم 50% لدى سينما فوكس في مجمع الافنيوز وغيرها الكثير ويأتي هذا ضمن برنامج التجاري لمكافأة عملائه وخاصة فئة الشباب.

وللحصول على المزيد من المعلومات عن هذه الحملة ومزايا البطاقات الائتمانية والخدمات المصرفية الأخرى التي يوفرها البنك التجاري الكويتي لعملائه، يمكن التواصل مع البنك عبر القنوات الإلكترونية والرقمية على مدار الساعة من خلال خدمة الفيديو المباشر عبر تطبيق البنك CBK Mobile، والتواصل عبر خدمة الواتس اب على رقم 888225-1 أو زيارة أقرب فرع للتجاري وسيكون موظفو البنك في خدمتكم وعلى استعداد تام للرد على جميع استفساراتكم، أو زيارة موقع البنك www.CBK.com علماً بأن صفحات وحسابات التجاري على جميع مواقع التواصل الاجتماعي توفر للجمهور جميع التفاصيل المرتبطة بآخر العروض والخدمات التي يقدمها.

