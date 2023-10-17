«برقان» شارك في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد

مال وأعمال

أعلن بنك برقان عن مشاركته أخيراً في الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2023، والتي انعقدت في مدينة مراكش بالمملكة المغربية؛ إلى جانب المؤسسات المصرفية وصنّاع القرار المؤثرين في الأسواق المصرفية والمالية العالمية. ومثّل البنك في الاجتماعات عدد من قياداته، وهم الشيخ عبدالله ناصر الصباح، رئيس مجلس الإدارة؛ وفيصل صرخوه، نائب رئيس مجلس الإدارة؛ وعبدالله الشارخ و مازن عصام حوا، عضوا مجلس الإدارة؛ وعبدالله معرفي، نائب المدير العام للاستثمارات والخزينة.

وعلى هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين السنوية، شاركت إدارة البنك في حفل استقبال البنوك الكويتية الذي نظّمه اتحاد مصارف الكويت بهدف التأكيد على قوة الاقتصاد الكويتي ونظامه المالي والمصرفي، إضافة إلى إبراز الدور الجوهري للأصول الخارجية للبنوك الكويتية في النظام المالي العالمي. ومثّل هذا الحدث منصّة مميّزة لتبادل الخبرات وترسيخ التعاون في الأعمال المصرفية وتسليط الضوء على التقدّم الذي حقّقته الكويت في جميع المجالات المرتبطة بالقطاع المالي. وقد شهد حفل الاستقبال حضور شخصيات قيادية في القطاع الحكومي وكبار المصرفيين وغيرهم من نخبة الشخصيات الاقتصادية المرموقة في البنوك والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية.

وفي صدد تعقيبه على هذه المشاركة المميّزة قال الشيخ عبدالله ناصر الصباح، رئيس مجلس الإدارة في بنك برقان: «يسرّنا أن نشارك في هذا الحدث المهم وجلساته النقاشية متعدّدة التخصّصات لما له من دور محوري في تحديد مسارات السوق وخلق حلول جماعية متقدّمة تضمن الرفاهية لكافة شعوب العالم. وعلى مدى السنوات الماضية، واصل بنك برقان تركيزه بشكل أساسي على تقديم وتطوير منتجات وخدمات مصرفية ترتقي بمفهوم التنمية المجتمعية الشاملة وتمكين تجربة أسلوب حياة أفضل، شكلاً ومضموناً. ولهذا السبب، نرى في هذا الحدث فرصة متميّزة تمكّننا من مشاركة خبراتنا وأفكارنا حول المشهد المالي والمصرفي في المنطقة».

وعلى غرار الاجتماعات السنوية السابقة، ناقش ممثلو البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية والمدراء التنفيذيون من القطاع الخاص، إلى جانب ممثلي منظمات المجتمع المدني والأكاديميين من جميع أنحاء العالم، مجموعة واسعة من القضايا المحورية الأكثر إلحاحاً وتأثيراً على مستوى العالم في الأسواق المالية، وكذلك في كل من الاقتصاد الكلي والجزئي. وتصدّر أجندة الاجتماعات السنوية لهذا العام الحوار الخاص بالتحديات الكلّية، واستراتيجية التحوّل الرقمي والتكنولوجيا المالية، والمناخ والاستدامة، والحدّ من انعدام المساواة، والاقتصاد الجغرافي.

وتماشياً مع استراتيجية بنك برقان الشاملة التي تركّز على الاستدامة والتحول الرقمي وتنمية رأس المال البشري، ووفقاً لأجندة الاجتماعات، ساهم ممثلو البنك بشكل مثمر وإيجابي في الجلسات النقاشية من خلال مشاركة بعض أبرز جهود البنك الهادفة إلى تزويد السوق بمنتجات وحلول مصرفية جديدة ومبتكرة، تلبي الاحتياجات الناشئة والمتغيّرة باستمرار وتتجاوز التوقّعات بأسلوب مبتكر.

وأضاف الشيخ عبدالله ناصر الصباح: «إنّ شعار بنك برقان -أنت دافعنا- هو انعكاس حقيقي لقيمنا الأساسية التي تتجسّد في التزامه باستشراف التحدّيات الجديدة وتلبية احتياجات السوق المتغيّرة باستمرار بهدف ضمان تحقيق التنمية الشاملة لجميع شرائح المجتمع». موضحاً أن التحدّيات الناشئة والمتنامية التي تواجه الأسواق المالية العالمية والمحلية، تجعل هذا الحدث الذي يجمع القادة وصنّاع القرار غاية في الأهمية لما يتضمنه من مناقشة للقضايا الملحّة وتحديد التحدّيات الحالية، وتفعيل سياسة اتخاذ المواقف وتطبيق أفضل المعايير التي تسهم في إنجاز التنمية بشكل حقيقي».

