.. وأقام حفل استقبال رفيع المستوى في مراكش للقيادات المالية والمصرفية

مال وأعمال

استضاف بنك برقان حفل استقبال رفيع المستوى أخيراً، للبنوك الكويتية المشاركة في الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2023، وذلك في نادي أسوفيد للغولف بمراكش، تحت رعاية الشيخ عبدالله ناصر الصباح، رئيس مجلس إدارة بنك برقان.

ويأتي تنظيم هذا الحفل، الذي شهد حضور أكثر من 50 شخصية من نخبة قيادات القطاع المصرفي الكويتي وصنّاع السياسة النقدية والمالية، بهدف تعزيز تبادل الآراء والخبرات والأفكار فيما بينهم، حيث ركّزت النقاشات التي دارت خلال هذا الحدث المرموق على كيفية تحقيق النمو المستدام في القطاع المالي بالكويت.

وقال الشيخ عبدالله ناصر الصباح: «لقد تشرّفت بإقامة حفل الاستقبال نيابة عن بنك برقان، حيث أتيحت لنا الفرصة لجمع كوكبة من قيادات القطاع المصرفي الكويتي بعيداً عن المناسبات التقليدية، بما يزيد من التواصل والتعاون ويفسح المجال بشكل أكبر لمواصلة المحادثات المهمة التي بدأناها خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي، إلى جانب تمكيننا من عقد شراكات استراتيجية من شأنها أن تسهم إيجابياً في تطوّر القطاع المصرفي».

وأضاف أن التعاون ومشاركة الأفكار يلعب دوراً حاسماً في تحقيق أقصى إمكانياتنا على الصعيد الإنساني أو كمؤسسات مالية أو صانعي قرار.

وحضر حفل الاستقبال الذي أقامه بنك برقان، كل من فهد الجار الله، وزير المالية، وجاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعبداللطيف اليحيا، سفير الكويت في المملكة المغربية، والشيخ أحمد الدعيج الصباح، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت، وجميع المسؤولين التنفيذيين وممثلي الإدارات العليا من جميع البنوك الكويتية المشاركين في الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2023. كما كان من بين الحضور وفد بنك برقان المشارك في الاجتماعات، والذي شمل كلاً من فيصل منصور صرخوه، نائب رئيس مجلس الإدارة، وعبدالله محمد الشارخ ومازن عصام حوا، عضوا مجلس الإدارة، وعبدالله عبد المجيد معرفي، نائب المدير العام للاستثمارات والخزينة.

وخلال حفل العشاء، الذي جمع بين كرم الضيافة الكويتية والثقافة المغربية الغنية، ناقش الحضور بشكل موسّع مجموعة من المواضيع الرئيسية التي كانت مدرجة على جدول أعمال الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2023، مثل التحدّيات التي تواجه الاقتصاد الكلي، واستراتيجية التحوّل الرقمي والتكنولوجيا المالية والمناخ والاستدامة، والحدّ من عدم المساواة، والاقتصاد الجغرافي. كما كان الحفل فرصة لتعزيز التواصل بين صناع السياسات المالية وكبار قيادات البنوك الكويتية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحفل الذي أقامه بنك برقان للبنوك الكويتية المشاركة في الاجتماعات يجسّد بشكل حقيقي دوره الفعّال في قيادة المحادثات المهمة حول القطاع المصرفي والمالي، وتطبيق معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الكفيلة بتحقيق التنمية للمصارف والمجتمعات.

