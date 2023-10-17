الإمارات تتوقع نمواً بحوالي %4 خلال 2023

مال وأعمال

توقع وكيل وزارة المالية الإماراتية يونس الخوري، أن تحقق الإمارات نمواً بـ 3.8% هذا العام، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تنويع الإيرادات وخفض الاعتماد على النفط. وأكد خوري في مقابلة مع قناة «العربية» أن القطاع المصرفي الإماراتي جاهز لتمويل المشاريع المتسمة بالاستدامة المالية، خاصة مع الخطة التي تم وضعها بإشراف البنك المركزي الإمارتي للتشجيع على تمويل أنشطة الاقتصاد المستدام. وتابع: رأينا كيف أن بعض البنوك أصبحت تصدر سنداتها الخاصة بالاستدامة، وتستهدف الفئات الأكثر عرضة للهزات، والعمل على جعلها تستطيع أن تعتمد على نفسها في المستقبل، خاصة فئات الأسر المنتجة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

