يتبع مجلس إدارة جمعية «المحاسبين والمراجعين» الفارس: تأسيس مركز الشركات المهنية

مال وأعمال

قرر مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين تشكيل مجلس أمناء مركز الشركات المهنية والمكون من 5 أعضاء هم: أحمد الفارس رئيساً للمجلس، وصباح الجلاوي نائباً للرئيس بصفته رئيساً لمجلس إدارة الجمعية، وضاري الهاجري عضواً بصفته نائب الرئيس، وعبد الله العيسى عضواً بصفته أميناً للصندوق، وطارق سليمان الكندري عضواً.وأوضح الرئيس الأسبق لجمعية المحاسبين ورئيس مجلس أمناء مركز الشركات المهنية أحمد الفارس أن مجلس الأمناء سيباشر اختصاصاته ويشرف على إدارة المركز المسؤول عنه، كما يتبع مجلس الأمناء هيكلياً مجلس الإدارة ويستمد صلاحياته المالية والإدارية من قبل مجلس الإدارة في وبما لا يتعارض مع النظام الأساسي واللائحة الداخلية للجمعية. ولفت أنه سيتم إنشاء سجلات في مقر الجمعية لقيد المحاسبين ومراقبي الحسابات والشركات المهنية ويتم تحديثها بشكل دوري ومستمر آلياً مع وزارة التجارة والصناعة وتتضمن تلك السجلات: سجل قيد المحاسبين ومراقبي الحسابات والسجل المهني للشركات المهنية للخدمات المحاسبية ومراقبة الحسابات.

وأشار إلى أن سجل القيد المهني يقيد به أعضاء الجمعية من المحاسبين ومراقبي الحسابات لدى وزارة التجارة والصناعة وينشأ سجل مواز له لدى جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، كما أن السجل المهني للمحاسبين تقيد فيه الشركات المهنية للخدمات المحاسبية وتخطر وزارة التجارة والصناعة بأية تحديثات تطرأ عليه بشكل دوري ومستمر. وأضاف أن السجل المهني لمراقبي الحسابات عبارة عن سجل لدى جمعية المحاسبين تقيد فيه الشركات المهنية لمراقبة الحسابات وتخطر وزارة التجارة والصناعة بأية تحديثات تطرأ عليه بشكل دوري ومستمر. وبين أنه عند إنشاء سجل القيد الموازي لوزارة التجارة والصناعة سيراعى وجود عدة بيانات تفصيلية منها على سبيل المثال: المسلسل واسم عضو الجمعية ورقم القيد ونوع القيد وتاريخ القيد في السجل وغيره من البيانات التفصيلية، لافتاً ان السجل المهني للمحاسبين والسجل المهني لمراقبة الحسابات يتضمنان بيانات تفصيلية تتعلقة باسم الشركة وعنوانها ورقم الترخيص وتاريخ التأسيس. ولفت أنه يتم تقديم طلب تأسيس الشركة المهنية لخدمات المحاسبية أو الشركة المهنية لمراقبة الحسابات لدى البوابة الإلكترونية لجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية وتستكمل الإجراءات بعدها في مركز الكويت للأعمال، مضيفاً أن تأسيس وترخيص الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أو لمراقبة الحسابات يخضعان لنفس الاجراءات، بعد حجز مبلغ 10 آلاف دينار لدى أحد البنوك المحلية وتقديم ما يفيد ذلك، بالاضافة لتقديم وثيقة تأمين ضد مخاطر المهنة بتغطية تتراوح مابين 250 ألفا ولغاية مليون دينار كويتي.

