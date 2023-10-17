مجلس الوزراء للعالم: أوقفوا حرب غزة الشعواء

مال وأعمال

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح امس في قصر بيان برئاسة الشيخ طلال الخالد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية وبعد الاجتماع صرح وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالإنابة الشيخ سالم عبدالله الجابر قائلا: استهل مجلس الوزراء اجتماعه برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ولسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة انتخاب الكويت عضوا في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة لفترة ثلاث سنوات بدءا من الأول من يناير 2024 والتي جاءت نتيجة تضافر الجهود والعمل الدؤوب في الحصول على هذه العضوية التي من شأنها رفع اسم الكويت عاليا في المحافل الدولية وتعكس ثقة المجتمع الدولي على مكانتها ودورها الفاعل في هذا المجال.

وأحاط وزير الاعلام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن بداح المطيري مجلس الوزراء علما باختيار دولة الكويت عاصمة للثقافة العربية لعام 2025 من قبل مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي مؤكدا أهمية الثقافة ودورها في بناء الدول والمجتمعات كونها إحدى ركائز التقدم الفكري والأدبي والاجتماعي وتسهم في نشر المعرفة وتنويع مصادرها.

وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير الاعلام بالتعاون مع الجهات المعنية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والاستعدادات المناسبة لهذا الحدث الثقافي المهم الذي سيستمر لمدة عام كامل ويتخلله العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية بهدف إبراز دور ومكانة دولة الكويت الثقافي والريادي في الوطن العربي.

واستعرض مجلس الوزراء التقارير المتعلقة بآخر التطورات والأحداث التي يشهدها قطاع غزة في ظل استمرار اعتداءات الكيان الصهيوني على الأشقاء الفلسطينيين معربا عن رفض الكويت القاطع لدعوات الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين القسري من قطاع غزة واستمرار التصعيد وعمليات القتل والتدمير العشوائي والذي يعد خرقا للقانون الدولي الإنساني.

وناشد مجلس الوزراء المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التدخل الفوري لإيقاف هذا التصعيد الخطير ووضع حد لهذه الحرب الشعواء التي لا تفرق بين الأهداف المدنية والعسكرية داعيا المجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك الفوري لرفع الحصار عن غزة وضمان دخول المساعدات الإنسانية والطبية وتوفير الغذاء والمياه للشعب الفلسطيني الشقيق من خلال الأمم المتحدة ووكالتها التابعة والمنظمات غير الحكومية المعنية بالشؤون الإنسانية.

