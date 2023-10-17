الجويسر: تطوير امتحانات الشهادة الثانوية

مال وأعمال

بحث وكيل وزارة التربية بالتكليف سعود الجويسر والوفد القطري لقطاع شؤون التقييم بوزارة «التربية» والتعليم العالي، تطوير نظام آليات وإجراءات امتحانات الشهادة الثانوية، مؤكدًا أهمية التعاون في وتوثيق وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين.

من جانبها، أشارت الوكيل المساعد لقطاع التعليم العام بالتكليف أنوار الحمدان، إلى أن آلية العمل في الكنترول تتلخص في خطة الوزارة الموضوعة وتنظيم الإجراءات المعمول بها، وتضافر الجهود بين الجهات المعنية، واستخدام التكنولوجيا من أجل إنجاز العمل، والجهود المبذولة من قبل اللجان.

من ناحيته، عرض مراقب الامتحانات وشؤون الطلبة سلطان المشعل تقريرًا حول نظام الثانوية العامة بأقسامه، والمعدل التراكمي للطالب، وتعديل توزيعه على مدى السنوات الماضية، مشيرًا إلى نظام التقييم المقسم إلى فصلين، وآلية الامتحانات وعمل الكنترولين.

وقدم المشرف الإداري للكنترول الأدبي والتعليم الديني صالح الحديب، عرضًا مرئيًا حول مراحل ومواعيد وآلية عمل كنترول الصف الثاني عشر، وسحب كشوف المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة وخطوات استخراجها.

بدوره، قدم المتخصص في علم البيانات ومطور التطبيقات م. عبد الرحمن المطيري، عرضًا مرئيًا تناول خلاله دور إدارة نظم المعلومات في عمل الكنترول وآلية معالجة البيانات ونقلها، وطرق حمايتها، إلى جانب نظام رصد الدرجات وإصدار المعدل التراكمي للطالب.

من جهته، ذكر الوكيل المساعد لشؤون التقييم بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي رئيس الوفد القطري خالد عبد الله الحرقان، أن الاجتماع يهدف إلى تطوير نظام آليات وإجراءات امتحانات الشهادة الثانوية والنظر في إمكانية تقليل فترة إعلان النتائج والاستفادة من تجربة نظام الوزارة بدولة الكويت، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في المجالات التعليمية والفنية.

ترأس الوفد القطري الوكيل المساعد لشؤون التقييم بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي خالد عبدالله الحرقان وعضوية كل من مدير إدارة تقييم الطلبة إبراهيم المهندي ومدير إدارة مركز معلومات الطلبة علي القاضي، وحضر الاجتماع الوكيل المساعد لقطاع التعليم العام بالتكليف أنوار الحمدان، ومدير إدارة نظم المعلومات م. هدى المطيري، ومراقب الامتحانات وشؤون الطلبة سلطان المشعل، والمشرف الإداري للكنترول محمود عبد الرضا، والمشرف الإداري للكنترول الأدبي صالح الحديب، والمشرف الإداري للكنترول والمنسق العام مع الوفد القطري أيمن أبل، والمشرف الإداري للكنترول و. نجود الصقهان ورئيس قسم تطوير النظم والتطبيقات.

