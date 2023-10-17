«البلدي»: نعتز بموقف الكويت الداعم للحقوق الفلسطينية

مال وأعمال

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وافق المجلس البلدي على الاقتراح المقدم من العضو عبد اللطيف الدعي بشأن توفير حافلات لزوار المقابر، كما وافق على الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري والعضو فرح الرومي بشأن إضافة نشاط بيع الزهور والنباتات الى نشاط الحلويات في المناطق التجارية والمباني ذات الاستعمال التجاري، وعلى انشاء جسر مشاة على شارع المسجد الأقصى بين منطقتي سلوى والرميثية بشرط أخذ موافقة وزارة الداخلية.

استخدم المجلس البلدي خلال اجتماعه أمس المادة 25 مرتين ضد اعتراض الوزير على مقترح رئيس المجلس البلدي عبد الله المحري بشأن عمل ممشى في منطقة القادسية ومقترح العضو علياء الفارسي بشأن ضم عمال النظافة الى هيكل البلدية في مدينة الكويت في محافظة العاصمة.

ومن جانب حث مدير العام البلدية سعود الدبوس اللجنة المشتركة المكونة من اللجنتين الفنية والقانونية والمالية على سرعة إقرار الجزء المتعلق بالسكن الخاص في لائحة البناء بما يسمح بحل الإشكالات المتعلقة بها لدفع عجلة العمل بإطارها في البلدية.

من جهته عقب رئيس اللجنة المشتركة الدكتور حسن كمال وقال: إن حل مشاكل السكن الخاص يجب أن يتم بالتوازي مع تعديل التشريعات وتفعيل الدور الرقابي للبلدية، مؤكدا على ضرورة عدم الاستعجال في مناقشة لائحة البناء بكل ما تحتويه من تشريعات وقوانين للسكن الخاص والاستثماري لانها ترسم الاطار المعماري المستقبلي للبلاد في الثلاثين عاماً المقبلة وهي عمل تكاملي يتشارك في رسم ملامحه أكثر من جهة.

وتسجيلا لتضامن المجلس البلدي مع موقف الكويت مع الشعب الفلسطيني بالاحداث الأخيرة القى العضو فهد العبد الجادر كلمة في بداية الجلسة حيث حضر وهو يرتدي الكوفية الفلسطينية وقال، لا خير في المنابر ان لم تصدح دفاعاً عن قضية الفلسطينية، ومن اعرق المنابر الديمقراطية في الكويت اقف وقفة اجلال واكبار لابطال المقاومة في غزة و شعبها الأبي وأحيي صمودهم ودفاعهم نيابةً عن الامة ضد العصابات الصهيونية. وأعرب عن فخره واعتزازه بكونه كويتياً ويعيش بدولة تبادرعلى كل الاصعدة حكومةً وشعباً للدفاع عن هذه القضية المستحقة دينياً وتاريخياً وأخلاقياً، لافتا الى أن الكويت بادرت بمرسوم إعلان قيام الحرب الدفاعية بين دولة الكويت والعصابات الصهيونية بفلسطين المحتلة5 يونيو 1967، والذي أعلنت الكويت حكومة وشعبا عن موقفها المبدئي تجاه القضية الفلسطينية ومازال هذا الموقف المبدئي مستمراً بعد 56 سنة من صدور المرسوم.

