«الوطني لحقوق الإنسان» دان التهجير القسري لأهل غزة

مال وأعمال

أدان الديوان الوطني لحقوق الإنسان في بيان له العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث الإفراط والتجبر بأعمال القتل والاعتقال التعسفي والتهجير القسري للمدنيين وتدمير الممتلكات. من جانبه اكد رئيس الديوان جاسم المباركي أن تلك الجرائم تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولمواثيق حقوق الإنسان الأساسية، وتشكل جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية وإبادة جماعية، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ اجراءات فورية لوقف العدوان والعمل نحو رفع الحصار ووقف هذه الجرائم. وطالب بفتح ممرات آمنة لدخول المساعدات الإنسانية، مؤكدا على موقف الديوان الوطني لحقوق الانسان الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، داعيا الله تعالى الرحمة للشهداء الأبرار، والشفاء العاجل لجميع الجرحى، وأن يعم الأمن والسلام على العالم أجمع.