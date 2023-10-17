العوفان: تخليد بطولات شهداء حرب أكتوبر

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كشف الوكيل المساعد في الديوان الأميري مدير عام مكتب الشهيد صلاح العوفان عن عزم المكتب تجديد جداريات تخلّد بطولات الشهداء الكويتيين الذين ارتقوا في حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973 دفاعاً عن الحق بوجه المحتل الصهيوني، وذلك خلال نوفمبر المقبل عبر تنظيم زيارة خاصة لمقابر الشهداء الكويتيين حيث سيتم خلالها تدوين أسماء كل الشهداء على الجداريات وسرد قصص استشهادهم. وفي تصريح أدلى به خلال الاحتفال بانتصارات السادس من أكتوبر مساء أمس بحضور وكيل وزارة الدفاع الشيخ عبدالله مشعل الصباح وملحق دفاع جمهورية مصر العربية العميد أ .ح . محمد عبدالله رجب ولفيف من الساسة والديبلوماسيين العرب والأجانب، قال العوفان: «نشارك الليلة أشقاءنا المصريين احتفالاتهم بانتصار السادس من أكتوبر المجيد»، مؤكدا أن «أربعين شهيداً من دولة الكويت استشهدوا على أرض جمهورية مصر العربية خلال حرب قناة السويس في عامي 68 و70 وفي حرب أكتوبر 73، وأن تسعة شهداء من جمهورية مصر العربية، امتزجت دماؤهم بدماء إخوانهم الكويتيين إبان الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت، تأكيداً على الإيمان بوحدة الأمة العربية». وعبر العوفان عن امتنانه لجمهورية مصر وسفارتها في الكويت لتكريمهم عدداً من الشهداء الكويتيين الذين فاضت أرواحهم في أرض الكنانة، مشيرا إلى أن مشاركة مكتب الشهيد باحتفالات السادس من أكتوبر تأتي للتأكيد على عمق العلاقات المصرية - الكويتية التي تشمل جميع المستويات، وتعزز أواصر المحبة والترابط بين الشعبين.