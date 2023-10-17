السفير محمد السداح: الشعارات القومية لا تُنتزع.. ولا تسقط بالتقادم

وطن النهار

محمد جاسم السداح، أحد رجالات الكويت البارزين من الرعيل الأول الذين ساهموا في نهضة الكويت الحديثة، والذين شهدوا وشاركوا في تأسيس العديد من مؤسسات الدولة عقب استقلال الكويت مطلع ستينيات القرن الماضي. ولد السداح في فريج السبت بحي القبلة، ودرس في مدارس الأحمدية والقبلية والشرقية والمباركية، واجه تحديات المجتمع البسيط مطلع الأربعينيات من القرن الماضي، وتميز بين أقرانه، وفي عام 1949 تحول من مقعد الطالب في السنة الثانية الثانوي إلى كرسي المعلم في مدرسة النجاح، ثم تدرج في الميدان التربوي حتى أصبح ناظرا لمدرسة الفارابي. انخرط السداح في العمل الوطني والثقافي مطلع الخمسينيات، وشارك مع رفاق دربه في تأسيس النادي الثقافي القومي عام 1952، وتم انتخابه مديرا للنادي عام 1958، ثم انتقل من العمل في «دائرة المعارف» إلى وزارة الخارجية عام 1961 وترأس قسم الشؤون العربية، وكان شاهدا ومشاركا في أول اجتماع لرؤساء الدول العربية في القاهرة عام 1964، وهو ما عرف بعد ذلك باجتماع القمة العربية. بدأ السداح مشواره الدبلوماسي خارج الكويت، عندما تم تعيينه سكرتيراً أول في سفارة الكويت في المغرب عام 1966، ثم عين سفيرا مفوضا لدى الأردن عام 1971، قبل أن يصبح سفيرا لدى اسبانيا عام 1980، وخلال الفترة ما بين الأردن وإسبانيا، عاد لديوان عام وزارة الخارجية للعمل في الإدارة الاقتصادية وتولى إدارتها عام 1974، وبشهادة رفاق دربه والمسؤولين آنذاك، وضع السداح مفهوما جديدا للإدارة الاقتصادية بوزارة الخارجية وأسس لعلاقات جيدة ومثمرة مع مختلف الجهات المرتبط عملها بالخارجية داخليا وخارجيا. خلال مشواره الدبلوماسي الطويل، كسر السفير محمد السداح المفهوم التقليدي للعمل الدبلوماسي، وتخطاه إلى نشاط ثقافي واجتماعي واسع في الدول التي عمل فيها، وتولى مهمة الترويج للكويت والتعريف بدورها التنويري والثقافي الرائد، وأقام العديد من الأنشطة الثقافية والتربوية في سفارات الكويت بالمغرب والأردن وإسبانيا. بعد حوالي 33 عاما قضاها في العمل الحكومي ما بين دائرة المعارف ووزارة الخارجية، تقاعد السداح عام 1983 وعاد إلى عشقه الأول في ميدان التربية والتعليم وأنشأ «مدرسة الكويت الإنكليزية عام 1979». في هذه الدردشة يروي التربوي القدير والسفير السابق الأستاذ محمد جاسم السداح محطات من مسيرته وذكرياته، فإلى التفاصيل:

? حدثنا عن البدايات.. المولد والنشأة في فريج الفلاح بحي القبلة عام 1933، ما طبيعة المجتمع الكويتي البسيط آنذاك؟

? كما قلت أنت، كان المجتمع الكويتي بسيطا، ولم تتوفر لديه مظاهر الرفاهية الحالية من سيارات وبيوت وصحافة وتليفزيون ووسائل التواصل الحديثة، لدرجة أن سكان أي منطقة لا يستطيعون بسهولة التنقل إلى المناطق والأحياء الأخرى، لأنه لم تكن هناك وسائل مواصلات ولا كهرباء في الشوارع والبيوت، وأذكر ذات يوم عندما كنت صغيرا، ذهبت مع أمي وخالتي لمنطقة «المطبة» وكانت منطقة بعيدة جدا بالنسبة لنا نحن سكان «القبلة»، ذهبنا وعدنا سيرا على الأقدام قبل مغيب الشمس، لأنه لم تكن لدينا إنارة في ذلك الوقت كما أسلفت، بينما اليوم هذه المسافة من القبلة إلى المطبة لا تتعدى دقيقتين بالسيارة!

وأنا ولدت في براحة الفلاح، فريج السبت، بمنطقة القبلة، هذا المكان الذي ولدت وعشت فيه طفولتي ومراحل التعليم الأولى، ومن حسن حظي أنني التحقت بالمدارس الحكومية الأربع في ذلك الوقت نظرا لظروف خاصة مرتبطة بإعادة توزيع الطلبة جغرافيا على حسب السكن، والمدارس التي كانت موجودة في ذلك الوقت هي «الأحمدية والقبلية والشرقية والمباركية».

? ما طبيعة المناهج الدراسية في ذلك الوقت؟

? في المدرسة الأحمدية درسنا منهجاً عراقياً وأناشيد كويتية، وفي المدرسة القبلية درسنا منهجاً عراقياً مع أناشيد عراقية، وفي المدرسة الشرقية درسنا منهجاً سورياً من بلاد الشام، وفي المدرسة المباركية درسنا منهجاً مصرياً، وكل مدرسة كانت تطبق منهجاً مختلفاً بحسب الجالية وهيئة التدريس في المدرسة، وليس كما هو مطبق الآن في مدارسنا هناك منهج واحد مطبق في جميع المدارس، وكانت إدارة المعارف في بدايتها لم يتعد المسؤولون فيها شخصين أو ثلاثة، بعكس اليوم أصبحت وزارة عملاقة تتضمن ادارات وأقساماً وتنظم التربية والتعليم في مختلف أنحاء البلاد.

الأخلاق والسلوك

? مادة «الأخلاق» كانت ضمن المنهج التعليمي في الأربعينيات.. لماذا اختفت الآن؟

? كانت مادة الأخلاق موجودة، وكان هناك حرص شديد على البناء التربوي وغرس القيم والأخلاق في نفوس الطلاب، والدليل على ذلك أن هؤلاء هم من أداروا الكويت أوائل الاربعينيات ومع نهاية الحرب العالمية الثانية، حتى المدرسون يجدون صعوبة في الوصول إلى الكويت، ومعظم المدرسين آنذاك كانوا من العراق وسورية لامكانية وصولهم للكويت عبر الطريق البري، لكن المدرسين المصريين على سبيل المثال كانوا يجدون صعوبة في المجيء إلى الكويت، ومن هنا تحمل الطلاب المسؤولية مبكرا والتزموا القيم التربوية والأخلاق والسلوك وبنوا أنفسهم، ولا مبالغة إن قلت إن هؤلاء هم الذين بنوا الكويت في الأربعينيات وتقلدوا مناصب مهمة في العديد من الوزارات ومؤسسات الدولة.

? في عام 1949 انتقلت فجأة من مقعد الطالب إلى كرسي المعلم، ما قصة هذا الانتقال المفاجئ وتفاصيله؟

? ظروف انتقالي من الدراسة إلى التدريس أمر فرضته الظروف، في العام ذاته 1949 وبينما أنا أدرس في الصف الثاني الثانوي بمدرسة المباركية أصبت بعارض صحي واستمر علاجي في البيت ما يقرب الشهرين ونصف الشهر، وبالتالي تأخرت عن زملائي بالمدرسة طوال هذه المدة، وبالصدفة نرى إعلاناً في سوق المباركية، بالقرب من براحة كشك الشيخ مبارك، وفي ذاك الوقت لم يكن لدينا لا صحافة ولا إذاعة، وكانت الوسيلة الوحيدة هي نشر الإعلانات في هذا المكان، وكان معظم أهل الكويت يتجمعون يوميا في هذه البراحة يطالعون الإعلانات ويتبادلون الأحاديث، الإعلان كان من «إدارة المعارف» يطلبون معلمين كويتيين!

لمعت الفكرة في رأسي، وعلى الفور خاطبت «المعارف»: بناء على إعلانكم أقدم نفسي لوظيفة معلم! وكان عدد المتقدمين للوظيفة حوالي 13 شخصاً خضعنا لاختبار شفوي وتحريري، وإذ بأحد المسؤولين يبلغني «أنت الوحيد اللي نجحت» ربما لأن معظم المتقدمين لوظيفة المعلم كان تعليمهم ابتدائياً وبالأكثر متوسطاً. وإذ بي أتسلم كتاب المعارف موجه للعمل كمعلم في مدرسة النجاح، وكان الناظر وقتها عبداللطيف العمر – رحمه الله-، فقال لي «الله يابك، عندنا صف خال ما فيه معلم، تسلم الصف ودرس له» وفي أول يوم لي كمعلم حدثت حادثة من أغرب الحوادث في حياتي، أنا طول عمري أقف للمعلم، وبمجرد دخولي الصف تفاجأت بالطلاب يقفون لي! وبالاستعانة بنشرات المعارف وبعض الدورات التدريبية للمدرسين آنذاك وتوليت المهمة.

النادي الثقافي القومي

? شاركت مع رفاق دربك في تأسيس النادي الثقافي القومي مطلع الخمسينيات، حتى أصبحت مديراً للنادي عام 1958، حدثنا عن أبرز التحديات التي واجهتكم في تلك الفترة؟

? لتأسيس النادي الثقافي القومي قصة، عندما اجتمع مجموعة من شباب الكويت في مدرسة النجاح في الفترة المسائية واتفقوا على تأسيس النادي، لم أكن معهم في مرحلة التأسيس التي ضمت أسماء مثل عبدالله أحمد حسين، وأحمد السقاف، ود. أحمد الخطيب، ويوسف إبراهيم الغانم، وعبد الرزاق البصير، وعبدالله علي الصانع وآخرين، وكان عبدالله أحمد حسين يبلغني بتفاصيل الاجتماعات.

تم الاتفاق خلال الاجتماع على تكليف عبدالله علي الصانع، وكان من الكتاب الرائعين، بالذهاب إلى دائرة الأمن العام ولقاء الشيخ عبدالله المبارك، والطلب منه السماح بإعادة الأنشطة الأدبية والثقافية من خلال النادي الثقافي القومي، وافق الشيخ عبدالله المبارك بشرط عدم التدخل في السياسة.

اتخذنا مقراً مؤقتاً في بيت عبدالله العوضي، والد الدكتور عبدالرحمن العوضي وزير الصحة الأسبق، وكنا ننظم المحاضرات وندعو لها الشيوخ مثل عبدالله المبارك وعبدالله الأحمد وغيرهما، بدأ النشاط بسيطا ثم تطور مع الوقت حتى وصل نشاطنا ذروته عندما أعلن جمال عبدالناصر تأميم قناة السويس وصارت ضجة كبيرة ضد مصر، هنا لم نقف مكتوفي الأيدي، وأقمنا مهرجانات خطابية وندوات جماهيرية بالتزامن مع التأييد الكبير لعبدالناصر ومصر في العديد من الدول العربية، منها العراق وسورية ولبنان.

? متى داهمتكم قوات الأمن، وفرقت مسيرة لكم وأغلقت مقر النادي؟

? الكويت لم تكن بعيدة عن الهم القومي العروبي، وسارعنا بإعلان التأييد لحق مصر في تأميم قناة السويس، وفي يوم 27 يوليو عام 1956، أي بعد قرار التأميم بأيام، نظمنا مهرجانا كبيرا بمشاركة نخبة من القوميين العرب أمثال د.أحمد الخطيب، وسامي المنيس، وعبدالعزيز الصرعاوي، وحسين مكي الجمعة وآخرين، وكان مهرجانا كبيرا حضره عدد كبير من الناس، وبعد انتهاء المهرجان قمنا بمسيرة سلمية إلى دروازه العبدالرزاق، وإذا بالشرطة تداهمنا بالهراوات وفرقت تجمعنا، ثم ذهبوا لمقر النادي وأحدثوا تلفيات في محتوياته ثم أغلقوه وأخذوا المفتاح معهم.

تدخلت إحدى الشخصيات الكويتية البارزة والمؤثرة آنذاك وتوسطت لدى مدير الأمن العام الشيخ عبدالله المبارك والشيخ عبدالله الأحمد، لتوضيح ملابسات ما حدث، وأن الشباب خرجوا لتأييد مصر وحقها في تأميم قناة السويس فما العيب في ذلك، وبعد مناقشة قصيرة تسلم مفتاح النادي وعاد إلينا النادي بعد ليلة واحدة بات لدى الأمن. والحمد لله شيوخنا متفهمون ومنصفون.

? هل كنتم تتلقون دعماً من أي جهة لإقامة الأنشطة وإصدار مجلة الايمان الصادرة عن النادي؟

? النادي الثقافي القومي منذ تأسيسه وحتى حله، كان يقوم بنشاط ثقافي وقومي كبير، معظم الدعم كان بالجهود الشخصية، لكن لا يمكن أن نغفل الدعم الكبير من إدارة المعارف ومديرها آنذاك عبدالعزيز حسين، ربما لم يكن الدعم مادياً في صورة أموال مثلا، لكن كان دعما معنويا كبيرا، ويكفي أن «المعارف» لم ترفض يوماً استغلال أي مدرسة لاقامة نشاط للنادي فيها، وهذا بحد ذاته أكبر دعم لنا وقتها.

أذكر جيدا أننا نظمنا ندوة جماهيرية كبيرة، حاضر فيها د. أحمد الخطيب عن انحراف ثورة عبدالكريم قاسم في العراق، وكنت أنا مقدم الندوة، وكان الحضور رهيباً وأكثر من المتوقع بكثير، في البداية كان المتفق عليه اقامة الندوة في مقر النادي الثقافي، ولكن نظرا لكثرة الاقبال الجماهيري، تم تغيير المكان إلى مدرسة قتيبة «مقر النادي العلمي حاليا» وإذا بمسرح النادي يمتلئ عن بكرة أبيه بالحضور وفي الممرات، لأن المحاضر هو أحمد الخطيب.

? هل ما زلت متمسكاً بشعارات ومبادئ القومية العربية في حين البعض يراها ماتت وغُسلت ودفنت؟!

? أنا أعتقد أن الشعارات القومية لا يمكن أن تنتزع من الانسان الذي آمن بها وعمل وضحى من أجلها، لا يمكن أن يتخلى عنها أو تُنتزع منه أبدا، شعارات القومية العربية تمثل عروبتي، كيف تنزع عروبتي!

? لكن الواقع تخطى تلك الفترة التاريخية بشعاراتها وتجاوزها بكثير؟

? طبعاً لا نختلف على ذلك، ولا يمكن أن أقارن نفسي الآن بما كنت عليه قبل خمسين سنة مضت، ولكن لا أقبل أن تُنزع عروبتي، كما لا أقبل أن تُنزع عقيدتي وديني وإسلامي!

وكما لا أقبل أن يسيء أحد إلى الرسول أو إلى الإسلام، أنا أيضا لا أقبل أن يسيء أحد إلى عروبتي وانتمائي القومي، أنا ابن هذا البلد وابن هذه الأمة.

? الأمة تقطعت أوصالها وأصبح كل بلد عربي الآن يقول أنا أولا؟

? هذا أمر طبيعي.. لكن الشعور العربي موجود، والدول العربية وإن تباعدت اليوم لكن حتما سيجتمعون غدا، لأن القواسم والمصالح المشتركة وأيضا التاريخ المشترك كفيل بأن يلملم شتات الأمة وتعود أمة واحدة قوية، ولا ندري ماذا يخبئ التاريخ، ربما دولة أو اثنتان أو أربع تجتمع على الوحدة العربية التي تصفها أنت بأنها تقطعت أوصالها، والتاريخ الحديث ليس ببعيد، عندما نجد شخصاً واحداً مثل جمال عبدالناصر، استطاع أن يجمع الأمة العربية من المحيط إلى الخليج تحت شعارات واحدة وقيم وأهداف مشتركة واحدة.

من «المعارف» إلى «الخارجية»

? كيف انتقلت من «المعارف» إلى وزارة الخارجية عام 1961م، في أعقاب استقلال الكويت؟

? أولا أنا انتقلت من «المعارف» إلى وزارة الخارجية بناء على طلب من «الخارجية» نفسها، ذات يوم كنت جالساً في مكتبي حيث كنت أعمل ناظراً لمدرسة الفارابي، وإذ باتصال هاتفي من وكيل وزارة الخارجية آنذاك فيصل الصالح، يبلغني بطلب «الخارجية» الانتقال من المعارف إلى الوزارة، وقال لي فكر وأبلغني إذا كنت ترغب أو لا ترغب، قلت له أرغب، ورأيت أنه مجال جديد ومن الممكن أن أبدع فيه، خصوصا أن مقر وزارة الخارجية في ذلك الوقت كان قصر عبدالله مبارك- رحمه الله- في ضاحية عبدالله السالم، يعني قريباً من بيتي وهذا زاد من تشجيعي لقبول الانتقال والدخول في معترك جديد.

توليت دائرة الشؤون العربية، وكانت هناك رغبة من المسؤولين في وزارة الخارجية أن تبرز هذه الدائرة، وأن يكون لها حضور ونشاط مع الدول الأخرى، وأن يظهر خطاب الكويت في المحافل العربية كدولة نالت استقلالها، وهذا ظهر جليا في مشاركات الكويت العربية، كان الوزير الكويتي في أي اجتماع يبدع في خطابه ولا يجلس صامتا مثل ممثلي دول أخرى مع احترامنا لجميع الدول، لكن كان الخطاب الكويتي بارزاً ومميزاً وحاضراً على كل المستويات سواء كان الاجتماع لوزير الخارجية أو المالية أو التربية أو الدفاع أو أي وزير يمثل دولة الكويت في الاجتماعات العربية.

? كنت شاهداً ومشاركاً في القمة العربية الأولى في القاهرة عام 1964، حدثنا عن كواليس البيت العربي من الداخل في أول اجتماعاته؟

? الاجتماع تم بدعوة من الرئيس جمال عبدالناصر - رحمه الله- لاجتماع رؤساء الدول العربية، بعدها سمي مؤتمر القمة العربية، كان عدد الدول المشاركة وقتها حوالي 10 أو 11 دولة، في هذا الاجتماع الأول كانت هناك دول قائدة ودول رائدة، ودول أخرى مستمعة، والدول القائدة وقتها مصر والسعودية والعراق والجزائر وسورية، ويمكن القول إن الكويت في ذلك الوقت كانت من الدول الرائدة.

لم يكن لي دور مؤثر في الاجتماع ولكني كنت ضمن وفد الكويت الرسمي برئاسة أمير الكويت الراحل الشيخ عبدالله السالم -رحمه الله- وبمشاركة الزملاء كنا نقدم المعلومات والخدمات التي يطلبها الوفد الكويتي، ونتواصل مع وفود الدول العربية الأخرى ونقدم لهم سبل التعاون والمساعدة، والمعلومات التي يسألون عنها لإيصالها إلى رؤساء دولهم.

? عملت في سفارة الكويت بالمغرب عام 1966 كأول عمل دبلوماسي تكلف به خارج الكويت، كيف واجهت المهمة الجديدة؟

? عملي في سفارة الكويت بالمغرب لم يكن أول عمل دبلوماسي أقوم به، حيث كان يستعين بي المرحوم جاسم القطامي في مهام دبلوماسية خارج الكويت، ومنها إيصال رسائل معينة لبعض الدول مثل مصر، وهذه المهمة تكررت أكثر من مرة، وكذلك شاركت في مؤتمرات للجامعة العربية ممثلا لدولة الكويت، منها على سبيل المثال مؤتمر لدعم القضية الفلسطينية.

أما التحاقي بسفارة الكويت بالمغرب فله قصة، كنت بديوان عام الخارجية وإذ بي أُفاجأ بأحد الدبلوماسيين بالخارج يطلبني بالاسم، لكن وكيل الوزارة اعترض وقال «مافي داعي يروح أبو وائل» وبعدها مباشرة أتسلم كتاباً من عبدالله أحمد حسين «أول سفير للكويت بالمغرب» يسألني إذا كان عندي مانع للعمل في سفارتنا بالمغرب، فأجبته ليس عندي مانع! وحزمت أمتعتي واستعدت أسرتي الصغيرة آنذلك للعيش معي في المغرب، أول محطة لي خارج الكويت.

وفي المغرب قضيت خمس سنوات، وقمت بنشاط مكثف للترويج للكويت والخليج العربي بشكل عام، لأنه في ذلك الوقت لم يكن الكثيرون في المغرب يعرفون الكويت ولا دول الخليج، وبالتالي كانت مهمة كبيرة اتسمت بالنشاط الملحوظ وتمثيل الكويت والتعريف بامكاناتها الثقافية والسياسية، وقبل انقضاء مدة عملي بالمغرب أبلغني وزير الخارجية المغربي آنذاك بأن الرباط منذ مدة ليس فيها سفير كويتي، ونحن نثق بأدائك ونشاطك وحسن تمثيلك ونحن نرحب بك سفيراً للكويت بالرباط، أبلغت الحكومة الكويتية فحوى رسالة وزير الخارجية المغربي، وبعد فترة قصيرة نقلت وتم تعيين سفير جديد للكويت بالمغرب!

? هل شعرت هنا بعدم التقدير أو الظلم الوظيفي؟

? لا أستطيع أن أسميه عدم تقدير، لكن يبدو أن الوزارة كان لديها رؤية مختلفة وهذا ما تم، بعد فترة قصيرة تم تعييني سفيرا للكويت بالأدرن، وهذا نوع من التقدير، والحمدلله أديت واجبي بكل أمانة وإخلاص وتفانٍ في خدمة الكويت وتمثيلها في أحسن صورة.

مذكرة احتجاج

? واجهت بعض المشاكل في الأيام الأولى لعملك سفيراً للكويت بالأردن عام 1971، هل من توضيح بعض التفاصيل؟

? وصلت الأردن يوم الأحد، وسلمت أوراق اعتمادي لجلالة الملك حسين يوم الثلاثاء، وتصادف أن ألقى سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء آنذاك الشيخ جابر الأحمد- رحمه الله- خطابا سياسيا في مجلس الأمة يوم الأربعاء، تطرق فيه لمشكلة الفلسطينيين في الأردن، وإذ بي وفي أول مهام عملي الرسمي يتم استدعائي لوزارة الخارجية الأردنية لتسلم مذكرة احتجاج على خطاب سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، وبعد نقاش ودي مع وزير الخارجية الأردني وافق وتم الاتفاق بعد مراجعة مجلس الوزراء الأردني على عدم تسلُّمي مذكرة الاحتجاج والاكتفاء بنقل الرسالة شفهيا إلى «الخارجية الكويتية»، وبذلك تجاوزت مشروع الأزمة واعتبرته نجاحاً في أول مهمة دبلوماسية.

? بعد عملك في المغرب والأردن، هل شعرت بنوع من الغربة وأنت تستعد للسفر إلى إسبانيا سفيرا للكويت في مدريد؟

? بعد انتهاء فترة عملي في الأردن، وقبل انتقالي للعمل سفيراً للكويت في إسبانيا عام 1980، قضيت ثماني سنوات في ديوان عام وزارة الخارجية وتم تعييني في «الإدارة الاقتصادية» وتوليت إدارتها لاحقا، والحمد لله بشهادة الجميع أحييت الإدارة الاقتصادية، وحضرت الكثير من المؤتمرات العربية والدولية ممثلا للكويت باسم الإدارة الاقتصادية بـ «الخارجية»، والكل شعر بهذا الدور النشيط والمميز، وهذا شيء أنا أعتز به كثيرا.

أما انتقالي لإسبانيا لم يكن أمرا مستغربا، لأني زرت العديد من المناطق الإسبانية قبل تكليفي الرسمي، وشاهدت بقايا الآثار العربية والإسلامية هناك وكأنني قرأت كتبا عن إسبانيا وتكونت لدي معرفة كبيرة بتفاصيل هذا البلد، حتى اللغة لم تكن عائقاً في عملي الدبلوماسي، وكما لا يخفي على البعض أن الإسبان يعتزون بلغتهم، ولذلك كنت أستعين بمترجم في السفارة أثناء اللقاءات الرسمية.

? وأنت سفيرا للكويت في إسبانيا، شارك منتخب الكويت في مونديال كأس العام بإسبانيا عام 1982م كيف استثمرت هذا الملف للترويج للكويت؟

? وصل منتخب الكويت إلى إسبانيا برئاسة الشهيد فهد الأحمد – رحمه الله، واستقبلناه في المطار، وبدأنا بتنظيم أنشطة واسعة وكبيرة في مختلف المدن الإسبانية، وبالإضافة للعمل الدبلوماسي أقمنا أنشطة ثقافية عديدة مثل معارض الكتاب والندوات التربوية والمحاضرات للتعريف بدور الكويت الثقافي والسياسي والرياضي بطبيعة الحال، وأقمت علاقات جيدة ومميزة مع قوى المجتمع في إسبانيا وحكام المناطق، وزرت مجلس النواب ومجلس الشيوخ والأحزاب السياسية وجميع وسائل الإعلام هناك، لدرجة أن أحد رؤساء التحرير قال لي «أنت أول سفير عربي يزورنا».

وجاءت مشاركة منتخب الكويت في كأس العالم لتعطي زخما كبيرا لدور الكويت، ونحن بدورنا استثمرنا هذا الحدث المهم، ووصلت أصداء نشاطنا إلى البرتغال، والحمد لله نجحنا في تعريف إسبانيا بالكويت.

? قررت التقاعد والتفرغ لتأسيس مدرسة خاصة، تصورناها مدرسة عربية اتساقا مع انتمائك القومي العروبي، فإذا بها مدرسة الكويت الانكليزية.. كيف؟

? مسألة تأسيسي لمدرسة الكويت الانكليزية لها شؤون وشجون، فقد واجهت صعوبات كبيرة في إنشاء هذه المدرسة، سواء في طلب تخصيص أرض للمدرسة ومحاولات إجباري على دفع مبالغ «خارج القانون» مقابل تخصيص الأرض ولكني رفضت، ومن جهة أخرى واجهت تحديات كبيرة في إقناع «التعليم الخاص» بأن هذه المدرسة كويتية وطنية ذات منهج بريطاني ولكن دون فائدة، واتهموني بالخيانة وخلافه من التهم جزافا، إلى أن أنصفني وكيل وزارة التربية آنذاك الدكتور يعقوب الغنيم ووافق على تسمية «مدرسة الكويت الانكليزية» والتي احتلت مكانة مميزة ومرموقة على مدار أكثر من 40 سنة، وحضر أنشطتها شخصيات مرموقة بدءا بالمرحوم عبدالعزيز حسين وأمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد، وعدد من رؤساء مجلس الوزراء والشيوخ، وأمراء وشخصيات مهمة من بريطانيا والكويت، إلي أن سلمت الأمانة وقررت بيع المدرسة وأنا راضٍ عن مسيرتي وما قدمته في الميدان الذي أعشقه وبدأت فيه حياتي معلما ووكيلاً ثم ناظراً وصاحب مدرسة!

وعودة إلى سؤالك، لا تعارض بين انتمائي القومي العروبي وبين إنشاء مدرسة الكويت الانكليزية، لأن توجهاتي العربية طبقت في القسم العربي بالمدرسة، وكنت حريصا على منهج اللغة العربية وأنظم لها المسابقات وفي حفظ القرآن الكريم، وخضت حربا ضروس من أجل المحافظة على اللغة العربية، وخاطبت مجلس الأمة وبلدية الكويت وكل الجهات المعنية بالدولة من أجل حماية النسق العام في إعلانات الشوارع والشركات وضرورة أن تكون باللغة العربية، وحتى الأنشطة الفنية والحفلات الغنائية في المدرسة كانت باللغة العربية الفصحى بقيادة شادي الخليج وغيره من نجوم الكويت، وبالتالي المدرسة بهذا الاسم والمحتوى والمناهج التي قدمتها لا تتعارض أبدا مع قناعاتي وانتمائي العروبي. ذكر الأستاذ محمد السداح، خلال الدردشة، أنه التقى «عرّافة» في جبل لبنان أواخر الخمسينات، وكانت تقرأ الطالع وتمر على المحال والأشخاص، وفجأة توقفت عنده وقالت له: «سوف تعمل في الخارجية»! هذا الأمر أثار دهشته لأنه في هذا العام لم تكن وزارة الخارجية قد تأسست، ومن مظاهر الدهشة أيضا أن هذه النبوءة تحققت بعد سنوات قليلة، وأصبح السداح مسؤولا في وزارة الخارجية عام 1961م وسفيرا للكويت في عدد من الدول منها الأردن وإسبانيا. في مستهل الحديث عن دوره في إحياء الإدارة الاقتصادية في وزارة الخارجية، قال العم محمد السداح: الكل شعر بهذا الدور النشيط والمميز، ويكفي أن أشير إلى ملاحظة قالها المرحوم سليمان خالد الزيد الخالد وكان وزيرا للمواصلات آنذاك، قال في إحدى حفلات الخارجية موجها كلامه للعم عبدالعزيز الصقر: «يا عم بوحمد الإدارة الاقتصادية بالخارجية صار لها 30 سنة لم نسمع فيها إلا عندما جاء محمد السداح، فرد العم عبدالعزيز الصقر قائلا: هذا صحيح، ونحن في غرقة التجارة والصناعة شعرنا بوجود الإدارة الاقتصادية بالخارجية بسبب نشاط محمد السداح». من كواليس تأسيس وزارة الخارجية، ذكر السداح أنه في عام 1961 ومع الأيام الأولى لاستقلال الكويت، تم تكليف جاسم القطامي بإعداد الكادر الوظيفي لوزارة الخارجية سواء من الدبلوماسيين أو الإداريين، واستعان ببعض الشخصيات لمعاونته منهم عبدالله أحمد حسين الرومي وآخرون، وتولي القطامي مهام وكيل وزارة الخارجية،

وفي ذلك الوقت كان أمير الكويت المغفور له الشيخ عبدالله السالم يريد أن يعين سفيرا للكويت في السعودية بأسرع وقت ممكن، وتم اختيار المرحوم عيسى العبدالجليل ليكون أول سفير للكويت في جدة بالمملكة العربية السعودية، واستمر لمدة 8 سنوات

ثم انتقل للعمل كسفير بالمغرب خلال الفترة التي عمل بها السداح

في سفارة الكويت بالمغرب!. بشيء من الأسى، تذكر العم محمد السداح حادثة تعرضه للاغتيال في إسبانيا عام 1982، تلك الحادثة التي راح ضحيتها القائم بالأعمال في سفارة الكويت بإسبانيا آنذاك المرحوم نجيب الرفاعي، وقال السداح: المقصود بمحاولة الاغتيال كان السفير الكويتي،

ولكن شاءت الأقدار أنه في يوم الخميس 16 سبتمبر 1982 كنت في إجازة بالكويت، وجاءني خبر وفاة المرحوم نجيب الرفاعي، وأسفت وحزنت جدا لأن الرفاعي

كان من أنشط الدبلوماسيين وعمل معي في محطات عدة وكان رحمه الله من أنبل الشخصيات، والمؤسف أنه عندما تم القبض على الجاني وتمت استضافته في التليفزيون وسألوه من قتلت؟

قال: السفير الكويتي! وعندما واجهوه بالحقيقة قال «عادي»! وكأن أرواح الناس عندهم شيء هين وهو عند الله أمر عظيم.

