وكيل وزارة الدفاع: حرب أكتوبر ملحمة عسكرية

وطن النهار

تقدم وكيل وزراة الدفاع الشيخ عبد الله المشعل الى مصر الشقيقة بمناسبة الاحتفالات بالذكرى الخمسين لانتصارات اكتوبر.

وقال في كلمة ألقاها اثناء حضوره الاحتفال الذي اقامته الملحقية العسكرية المصرية لدى البلاد بالمناسبة «اول من امس» بفندق كراون بلازا: يطيب لي أن أتقدم بالتهنئة إلى جمهورية مصر العربيـــة الشقيقة رئيســـــا وحكومة وجيشا وشعبًا بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، متمنيا لها كل الخير والازدهار. كما يطيب لي أن أنقل لكم تحيات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد الأحمد بهذه المناسبة العظيمة.

وأضاف: إن حرب اكتوبر كانـــت أعظم ملحمة عسكرية في التــــاريخ الحديث ومازالت وستظل موضع فخر لكل عربي من المحيط إلى الخليج، فهي خير شاهد على أن التضامن العربي حقيقة، إذ تجلت فيها وقفة الأمة كلها بجانب شقيقتها جمهورية مصر العربية، فقد خاض خلالها الجندي المصري جنبا إلى جنب مع أخيه الجندي العربي أشرف المعارك دفاعا عن الحق والعدل والسلام، إذ لم يحارب قط من أجل الحرب والعدوان وإنما دفاعا عن أرضه وقيمه وشعبه.

ومن جانبه، أعرب السفير المصري لدى البلاد أسامة شلتوت عن سعادته بمرور اليوبيل الذهبي على حرب 1973، لافتا في تصريح صحافي على هامش الاحتفال ان الحرب التي عبرت من الحلم الى الواقع و نقلت الامة العربية ومصر من واقع اليأس الى واقع الكرامة واستعادة الكرامة ثم توالت بعد ذلك معركة السلام وبعدها معركة بناء الدولة المصرية.

واضاف: هذه فرصة عزيزة علينا ونشكر كل الدول العربية لوقوفها الى جانب مصر في استعادة حقوقها الشرعية، مشيرا لتكريم بعض الضباط وصف ضابط الذين شاركوا في حرب اكتوبر، وقال: كما تعلمون شارك الجيش الكويتي على الجبهتين المصرية والسورية واستشهد اكثر من 40 ضابطا وصف ضابط منذ حرب الاستنزاف حتى نصر اكتوبر، منوها الى أن هذه المناسبة تعد فرصة لاعادة التذكير باللحمة والتضامن العربي في مواجهة من يسلبون الارض وهي فرصة لتجديد هذا التضامن ودائما العرب يد واحدة.

وحول ما يحدث في غزة والتي تتزامن مع الذكرى الخمسين لحرب اكتوبر قال: مصر تسعى من خلال الاتصالات الدولية والاقليمية الى عقد قمة دولية وسيتم توجيه دعوات لقادة الدول لبحث القضية الفلسطينية وحلها، منوها لوجود جهود جادة لحل القضية الفلسطينية، مؤكدا في ذات الوقت ان فلسطين قضية العرب الاولى وستظل كذلك، واوضح ان القمة ستعقد في الايام المقبلة وسيتم توجيه الدعوات لبحث مشكلات القضية الفلسطينية والشرعية الفلسطينية القائمة على قرارت الامم المتحدة وايضا ما تم التوافق عليه مسبقا، منوها الى ان هذه القمة ستكون موسعة ودولية.

معبر رفح

وبخصوص اذا كان هناك خلاف عربي في اصدار بيانات تتعلق بفلسطين في ظل الاحداث التي تشهدها الاراضي الفلسطينية، اجاب: القرارات تصدر بالاجماع وهناك لبعض الدول تحفظات على استخدام صيغ معينة، موضحا ان الهدف واحد لاستعادة فلسطين حريتها واقامة دولة فلسطينية وتكون عاصمتها القدس.

وحول موقف مصر من فتح معبر رفح الحدودي قال: هناك نداء مصري للعلم لمن يريد ايصال المساعدات وتم اختيار مطار العريش لتلقي المساعدات وايصالها عبر معبر رفح الى قطاع غزة وهناك تفاهمات انه لابد من ايصال المساعدات الانسانية للشعب الفلسطيني الذي يعاني من عقاب جماعي وليس له اي دخل.

