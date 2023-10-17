«كان»: التوعية ثلث نسبة الشفاء من الأمراض السرطانية

وطن النهار

قال رئيس مجلس إدارة الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان) د. خالد الصالح إن التوعية تحقق نحو ثلث نسبة الشفاء من الأمراض السرطانية، مبينا أن الكشف المبكر يساعد في زيادة الشفاء بنسبة 30 في المئة.

وأكد الصالح في كلمة خلال مهرجان أقيم في سوق المباركية ضمن فعاليات حملة (صحتك راس مالك) للتوعية بسرطان الثدي ويستمر ثلاثة أيام «السعي الدائم لتحقيق أفضل النتائج في مجالات التوعية والكشف المبكر» فضلا عن التعاون وتبادل الخبرات لتحقيق التكامل في العمل والوصول لجميع شرائح وفئات المجتمع.

وأشار الى تعاون (كان) مع جمعيات خليجية أعضاء في الاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان، لافتا الى إن العمل التطوعي يتأثر بمحيطه و«نحن نعيش هذه الأيام ظروفا عصيبة نظير الأحداث الجارية في غزة».

وكشف عن تلقي رسالة من مديرة جمعية (العون والأمل لمرضى السرطان) في غزة ايمان شنن تفيد بأن مرضى السرطان هناك «لم يعد لديهم أي سبيل لتلقي العلاج». مشيرا الى أن جمعية صندوق إعانة المرضى أبدت استعدادها للتعاون وتواصلت مع جمعية (رحمة حول العالم) الممثلة لهم في غزة لتقديم المساعدة الفورية لكنها اعتذرت بسبب الحصار.

من جهتها، قالت عضو مجلس الإدارة والهيئة التنفيذية (مسؤولة المبادرة) الدكتورة حصة الشاهين إن تواجد الشركاء اليوم من أجل تعزيز ومساندة البرامج التثقيفية المهمة لتعزيز صحة المرأة يعكس مقدار الوعي بأهمية التوعية.

وأوضحت أن الوقاية من اهم الأمور التي تسعى (كان) لتسليط الضوء عليها لما لها من أثر كبير في بناء جسم صحي وسليم ويدعم ذلك تسليط الضوء على اتباع النشاط البدني المناسب لكل عمر منوهة بتعزير هذه الجوانب بتنظيم فريق هايدو (كان) للرجال وفريق هايدو (كان) للنساء الذي تم إنشاؤه هذا العام.

من جانبها، أكدت أمين سر الجمعية التطوعية النسائية للتنمية المجتمعية الدكتورة منى القطان حرص الجمعية على التوعية بالمرض ومشاركة المعلومات حوله وضرورة توفير خدمات الكشف والفحص المتعلقة به من اجل رفع نسب الشفاء، منوهة بانخفاض معدلات الوفاة بنسبة 40 في المئة بين الثمانينات و2020 طبقا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية.

