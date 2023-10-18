مجلس التعاون الخليجي والمؤسسات الدولية

الاخيرة

يقول جون بيركنز في كتابه «اعترافات قاتل اقتصادي»: «إن الاستخبارات الأميركية والشركات الكبرى بعد أن انتهى الاحتلال العسكري، ولكي يستمروا في السيطرة على دول العالم ويستنزفوا ثرواتهم، قاموا بإنشاء المؤسسات المالية الدولية مثل: صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والشركات الاستشارية وغيرها من مؤسسات اقتصادية وسياسية، وحتى ذات طبيعة إنسانية لتكون سلاحهم الجديد».

توماس فريدمان – المفكر والخبير الاقتصادي الأميركي - في مقال له عام 1995 في صحيفة نيويورك تايمز بعنوان «مآسي موديز» يقول: «إن هناك قوتين عظميين في العالم هما الولايات المتحدة بقوتها العسكرية، ووكالة التصنيف الائتماني موديز حيث تمتلك قوة كبيرة لتدمير اقتصاد أي دولة لو قالت إن هذه الدولة غير موثوقة وخفضت تصنيفها الائتماني»، وضرب مثلاً على ذلك «ما فعلته موديز مع كندا والمكسيك».

وكما تفعل شركات التصنيف بالنسبة لدول أفريقيا، مما يجعل المستثمرين يبتعدون عن إقراضها فتلجأ لصندوق النقد الدولي لتخضع لشروطه التي تجعلها تعيش في الفقر رغم إمكاناتها الكبيرة التي تستنزفها دول مثل: فرنسا وإيطاليا.

إن وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى الأميركية (موديز-فيتش-ستاندر أند بورز) هي الأيدي الطويلة لأميركا التي تستطيع من خلالها تدمير أي دولة من دون قنابل، وهنا يتساءل الدكتور حيدر حسين في كتابه المعنون «وكالات التصنيف الائتماني أداة للازدهار الاقتصادي أم للهيمنة الأميركية؟!».

العالم اليوم يمر بمرحلة كالتي مر فيها بين الحربين العالميتين الأولى والثانية، حيث تحولت السيطرة من التاج البريطاني إلى النسر الأميركي.

كما تحاول دول البريكس أخذ موقعها، فإن دول الخليج العربي مطلوب منها أن تتحرك لتجد لها موضعاً جديداً بين هذه القوى العالمية.

ليس المطلوب أن ننعزل عن العالم أو ننافسه، ولكن المطلوب ألا نكون فقط المتلقي لما يحدث في العالم من أحداث والمتأثر سلباً بما يقع من أزمات.

دول الخليج العربي تملك ثروة اقتصادية كبيرة لا يستطيع العالم أن يستغني عنها، كما تملك قدرتين بشرية ومالية تستطيع أن تستثمرهما في الطريق الصحيح.

المطلوب اليوم أن يكون لنا في دول الخليج بنك الاستثمار الخليجي تسهم في رأسماله كل دول الخليج تكون مهمته منح القروض الاستثمارية التي تحتاجها دول مجلس التعاون، وتمويل المشاريع المشتركة حتى لا نخضع لابتزاز صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ولا نتأثر بشركات التصنيف العالمي، يجب أن تكون لنا شركات تصنيف خاصة بنا، كما يجب أن تكون لنا المكاتب الاستشارية التي تشرف على مشاريعنا الضخمة بعيدا عن الشركات العالمية التي يقول عنها كذلك بيركنز في كتابه إنها أدوات استعمارية مهمتها تضخيم تكلفة المشاريع ووضع شروطها بما يخدم الشركات العالمية التي يريدونها.

الفرصة سانحة لدول الخليج، فالعالم يعيش في مخاض وانتظار قوى عالمية جديدة فلنكن إحداها.

إلى متى نأخذ استشارات البنك الدولي ولدينا جيل يحمل الفكر والتعليم والخبرة؟

إلى متى نقترض من صندوق النقد الدولي بشروطه المجحفة ونحن نملك ما نحتاجه من موارد مالية؟

إلى متى نخضع لوكالات التصنيف الدولية ونحن لا نحتاجها في الاقتراض؟

إلى متى نستخدم الشركات الاستشارية العالمية ولدينا العقول الذكية ذات التعليم المتميز؟

لماذا نستخدم في البناء والتعمير الشركات العالمية من دون أن نتحرك لإيجاد شركاتنا الخاصة؟

أسئلة قائمة ومستحقة ولها ما يتبعها.. ستبقى قائمة إلى أن تكون الإجابة عنها على أرض الواقع.

