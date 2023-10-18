الاخيرة

«NATION OF SHEEP» أو «أمة من الخراف» هو كتاب صدر عام 1961 للكاتب والباحث السياسي وليم ليدرر، الذي كتب قبل ذلك بـ 3 سنوات كتاباً آثار ضجة كبيرة في أميركا وخارجها، وتحول إلى فيلم، هو كتاب «الأميركي القبيح» الذي أظهر إشكالية جهل بعض الدبلوماسيين الأميركيين بحقيقة إشكالات الدول التي يعملون بها، ويتطرق الكتابان إلى جهل الشعب الأميركي وساسته بقضايا العالم واعتقادهم بأن صرف المال وحده يكفي لوقوف دول العالم معهم من دون عناء.

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يقول المؤلف الذي يصف أمته الأميركية بأنها «أمة الخراف» نصاً: «إننا أصبحنا اليوم شعباً لا يهمه من خدمة وطنه إلا ما يحصل عليه لضمان حياته المادية، شعباً رخواً يعتمد على الرشوة في حياته اليومية وكوسيلة لإقناع الأمم بالاصطفاف مع قضاياه، شعباً أعمته الرغبة في إمتاع نفسه بعيداً عن الأخطار المحيطة به، شعباً يخشى من مناقشة المواضيع الشائكة لمصلحة المواضيع التافهة».. انتهى

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آخر محطة:

«مبروك» موافقة مجلس الشيوخ الأميركي على تعيين الدبلوماسية المميزة كارين ساساهارا سفيرة فوق العادة لدى الكويت، وقد شغلت مناصب قيادية عدة في بعض سفارات الولايات المتحدة بدول المنطقة، كما حصدت 5 جوائز رفيعة المستوى إبان عملها القيادي بـ«الخارجية الأميركية» كمساعدة لوزير الخارجية، وتتحدث السفيرة «العربية» و«الإسبانية» و«الفرنسية» و«الروسية».... مرحباً بالسفيرة الأميركية في بلدها الصديق والحليف الكويت.

