الاحتلال يعتقل الفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة

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اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الفنّانة والطبيبة الفلسطينية دلال أبو آمنة من منزلها بمدينة الناصرة، بسبب منشور على موقع «فيسبوك» في أعقاب العدوان المتواصل على قطاع غزة.

فقد نشرت أبو آمنة عبارة «لا غالب إلا الله» مع رمز للدعاء وعلم فلسطين وهو ما اعتبره الاحتلال «تحريضًا على إسرائيل»، عقب انطلاق عملية «طوفان الأقصى».

ويأتي اعتقال الفنانة الفلسطينية التي تسكن في الأراضي المحتلة عام 1948، بعدما اشتكت من قيام مستوطنين بالتهجم والتحريض عليها.

وأبو آمنة مغنية ومنتجة فلسطينية وطبيبة باحثة في علوم الدماغ. وتعرف بدعمها للقضية والتاريخ الفلسطيني، ولها مشاركات في العديد من المهرجانات العربية.

