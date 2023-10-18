الأمم المتحدة: إخلاء غزة «جريمة ضد الإنسانية»

عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: حذر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة امس من ان الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة وأمر الإخلاء هناك يمكن أن يرقى إلى مستوى «الجريمة الدولية» المتمثلة في النقل القسري للمدنيين. وقالت المتحدثة باسم المكتب رافينا شامداساني: «نشعر بالقلق من أن هذا الأمر المقترن بفرض حصار كامل على غزة قد لا يعتبر إجلاء قانونيا طارئا وبالتالي قد يصل إلى مستوى الترحيل القسري للمدنيين بالمخالفة للقانون الدولي».

ويصف مصطلح «الترحيل القسري» النقل القسري للسكان المدنيين، وهو جريمة ضد الإنسانية تعاقب عليها المحكمة الجنائية الدولية.

من جهتها قالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في الشرق الأوسط عبير عطيفة للصحافيين «داخل المتاجر تكفي المخزونات (الغذائية) لأقل من بضعة أيام، ربما أربعة أو خمسة أيام».بينما نقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» فيليب لازاريني قوله إن «مياه الشرب بصدد النفاد، وغزة تواجه الموت». وكانت وزارة الداخلية في غزة التي تعد 2.3 مليون نسمة قالت إن الاحتلال الإسرائيلي لم يضخ أي لتر من مياه الشرب إلى أي من محافظات القطاع لليوم العاشر على التوالي، مما دفع المواطنين لشرب مياه غير صالحة، محذرة من أزمة صحية خطيرة تهدد حياة المواطنين.

من جهته قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، إن مئات الجثث تحت الأنقاض في غزة ويجب انتشالها حتى لا تتحول إلى أزمة صحية. وأضاف المتحدث أن المئات من الأطفال الأبرياء قُتلوا نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمكثف على غزة. وقال ريتشارد برينان مدير الطوارئ الإقليمية بمكتب شرق المتوسط التابع للمنظمة العالمية في كلمة لوسائل الإعلام إن القوات الإسرائيلية شنت 115 هجوما على المرافق الصحية في غزة.

وفي اليوم الحادي عشر للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تجدد القصف العنيف على مناطق عدة في حين أعلنت منظمة الصحة العالمية مقتل 2800 وإصابة 11 ألفا، 64% منهم من النساء والأطفال واستشهد فجر امس 71 فلسطينيا وأصيب المئات نتيجة غارات إسرائيلية استهدفت عددا من المنازل في مدينتي رفح وخان يونس جنوبي قطاع غزة.

بالتزامن أعلن الجيش الإسرائيلي أن لاهدنة إنسانية بالقطاع في هذه المرحلة فيما قال المتحدث العسكري الإسرائيلي دانيال هاجاري إن وضع غزة بعد الهجوم الإسرائيلي المزمع على القطاع الفلسطيني سيكون «قضية عالمية» مطروحة للنقاش الدولي. وأضاف خلال مؤتمر صحافي ردا على سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل ستحتل القطاع بالكامل «لدينا كل التصورات النهائية». وتابع «نستعد للمرحلة التالية من الحرب، الكل يتحدث عن عملية برية، لكن قد يكون هناك شيء آخر».

في المقابل أكدت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة «حماس» أن التهديد الإسرائيلي بشن حرب برية على قطاع غزة «لا يرهبها». وقال المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة إن «لدى كتائب القسام في غزة نحو 200 أسير من جنود الاحتلال ومستوطنيه، والبقية موزعون لدى مكونات اخرى في قطاع غزة» مشيرا الى أن عدد الأسرى الإجمالي 250.

واوضح ابو عبيدة أن «لدينا مجموعة من المحتجزين من جنسيات مختلفة لم نتمكن من التحقق من هويتهم» خلال العملية، لافتا الى «أنهم ضيوف عندنا ونأمل في أن نطلق سراحهم عندما تسمح الظروف الميدانية».كما عبر عن أمله في أن يبقى المحتجزون الأجانب «سالمين». وذكر ان 22 أسيرا قتلوا في قصف إسرائيلي بينهم «الفنان الإسرائيلي غاي اوليفر (26 عاما) وهو من سكان تل أبيب».

