إيران: تحرك «استباقي» ضد إسرائيل خلال ساعات

عربيات ودوليات

طهران – الوكالات: اتهم المرشد الإيراني، آية الله علي خامنئي، امس إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة أمام العالم». وحذر خامنئي، في كلمة له، من «نفاد صبر المقاومة والمسلمين إذا تواصلت الجرائم في غزة» مؤكدًا أنه «لا يمكن لأي طرف أن يقف أمامهم»، حسب وكالة «تسنيم» الإيرانية. وشدد على «ضرورة أن تتحمل الولايات المتحدة الأميركية مسؤوليتها وأنها تشرف حاليا على سياسة إسرائيل»، متابعًا «على كل الأطراف ألا تطلب لاحقًا من أحد منع فريق ما من القيام بخطوات ردا على جرائم الصهاينة». وفي هذا السياق قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن هناك احتمالا لما وصفه بـ«التحرك الوقائي والاستباقي» من قبل محور المقاومة في الساعات المقبلة، وذلك في ظل التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية عن عبداللهيان قوله إنه إذا لم تواجه بلاده ما يجري في غزة اليوم فستُضطر غدا للتعامل مع القنابل الفسفورية الصهيونية فوق مستشفياتها، وفق تعبيره.

وأضاف أن من وصفهم بقادة المقاومة «لن يسمحوا للنظام الصهيوني بالقيام بأي عمل في غزة». وقال عبد اللهيان إن «كل الخيارات مطروحة ولا يمكن أن نكون غير مبالين بجرائم الحرب التي ترتكب ضد شعب غزة». وقبل يومين ألمح وزير الخارجية الإيراني إلى إمكانية اتساع جبهات الحرب الدائرة في قطاع غزة ومحيطه وأشار إلى أن هذا الاحتمال يزداد كل ساعة، مع تأكيده أن طهران لن تبقى متفرجة على الوضع الراهن.

من جهته، وجّه الحرس الثوري الإيراني، امس «رسالة تحذير إلى إسرائيل حال عدم وقف جرائمها بحق قطاع غزة» وقال نائب قائد الحرس الثوري اللواء علي فدوي لوكالة «فارس» الإيرانية إنه «إذا لم تتوقف جرائم إسرائيل بحق غزة، فستكون هناك صدمة أخرى بانتظارهم».

