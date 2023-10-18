بايدن في إسرائيل اليوم لتأكيد «مؤازرتها»

عربيات ودوليات

واشنطن – الوكالات: أعلن البيت الأبيض امس أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيزور إسرائيل والأردن، اليوم بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية التي تشنها على قطاع غزة.

وقال منسق السياسات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي: إن بايدن سيزور إسرائيل «ليؤكد مؤازرته لها، وليناقش مع المسؤولين الإسرائيليين المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة، بحيث لا تستفيد منها حماس». وأضاف أن بايدن سيتوجه، اليوم من تل أبيب إلى عمّان للقاء العاهل الأردني عبد الله الثاني والرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس. وأوضح كيربي أن اجتماع عمّان سيركز على المساعدات الإنسانية، وأن حركة حماس «لاتمثل الفلسطينيين وتستخدمهم كدروع بشرية» وفق تعبيره. ولدى سؤاله عما إذا كانت واشنطن تشترط على إسرائيل عدم استهداف المدنيين، رد كيربي بأن الإدارة الأميركية لا تملي أي شروط على إسرائيل لدى تسليمها المساعدات الإنسانية، وأن لديها الحق في الدفاع عن نفسها، على حد وصفه.

من جهته حدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، امس 5 أهداف لزيارة بايدن إلى إسرائيل اليوم بعد أن قال «إنه يأتي إلى هنا في لحظة حرجة بالنسبة لإسرائيل والمنطقة والعالم». وأشار بلينكن في تصريح للصحافيين «هو قادم إلى هنا للقيام بما يلي: أولاً، سيؤكد الرئيس مجدداً تضامن الولايات المتحدة مع إسرائيل والتزامنا الصارم بأمنها».وأضاف «ثانيا سيؤكد الرئيس بايدن رسالتنا الواضحة إلى أي جهة فاعلة، سواء كانت دولة أو غير دولة، تحاول الاستفادة من هذه الأزمة لمهاجمة إسرائيل: لا تفعل ذلك. ولتحقيق هذه الغاية، قام بنشر مجموعتين من حاملات الطائرات وأصول عسكرية أخرى في المنطقة». وتابع: «ثالثا، سيواصل الرئيس التنسيق الوثيق مع شركائنا الإسرائيليين لضمان إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس «.وأعلن بلينكن «رابعا، سيتلقى الرئيس بايدن ملخصا شاملا عن أهداف إسرائيل واستراتيجيتها في الحرب».وقال «خامسا سوف يسمع الرئيس من إسرائيل كيف ستدير عملياتها بطريقة تقلل من الخسائر في صفوف المدنيين وتمكن المساعدات الإنسانية من التدفق إلى المدنيين في غزة بطريقة لا تفيد حماس».

