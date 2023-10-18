«البنتاغون»: حشد 2000 جندي أميركي لدعم إسرائيل

عربيات ودوليات

نيويورك – الوكالات: أعلنت وزارة الدفاع الاميركية «البنتاغون» أنه تم وضع حوالي ألفي جندي أميركي في حالة تأهب تحسبا لانتشار محتمل في الشرق الاوسط دعما لاسرائيل في حربها مع «حماس» منذ الهجوم الدموي الذي شنته الحركة على أراضي الدولة العبرية.

وجاء في بيان لـ«البنتاغون» امس «وضع وزير الدفاع لويد أوستن حوالي ألفي جندي وسلسلة وحدات في حالة تأهب قصوى عبر أمر استعداد للانتشار، ما يزيد قدرة الدفاع الأميركي على الاستجابة سريعا للوضع الأمني المتطور في الشرق الأوسط» موضحا انه «لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن نشر قوات في الوقت الراهن».

وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» نقلت عن مسؤولين دفاعيين أميركيين أن «البنتاغون» كلّفت قرابة 2000 جندي بالاستعداد لمهمة محتملة لدعم إسرائيل. ولاينوي الجيش الأميركي تكليف هؤلاء الجنود بدور قتالي، وفق المصادر ذاتها، إذ لم تتلق أي من وحدات المشاة أوامر بالاستعداد للانتشار. ومن المفترض أن تقوم هذه القوات بمهام من قبيل المشورة والخدمات الطبية، وفق التقرير الذي نشرته الصحيفة الأمس الأول. وشملت الأوامر جنودا من قطاعات مختلفة بالجيش الأميركي.

وأشار المسؤولون الأميركيون إلى أن هذه القوات موجودة حاليا في الشرق الأوسط ومواقع أخرى من بينها أوروبا. وقالت الصحيفة إنه لم تتضح بعد الظروف التي قد تدفع واشنطن لنشر هذه القوات أو مواقع نشرها، لكنها ذكرت أن قرار «البنتاغون» يعد مؤشرا على استعداده لدعم القوات الإسرائيلية إذا قررت تل أبيب شن هجوم بري على قطاع غزة.

