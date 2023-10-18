168 ألف امرأة حامل وأطفالهن معرضون للموت

عربيات ودوليات

كشفت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، مارغريت هاريس لشبكة CNN، الاخبارية أن منظمة الصحة العالمية غير قادرة على إيصال المساعدات والإمدادات إلى غزة، مما قد يعرض 84 ألف امرأة حامل للخطر.وهو ما يجعل عدد الضحايا مضاعفا الى 186 الف امراة وطفل على الاقل. وأضافت المتحدثة إن هناك «78 مترا مكعبا من الإمدادات الصحية وهو ما يكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية لنحو 300 ألف شخص»، وهي متمركزة على الجانب المصري من معبر رفح الحدودي، المغلق حاليا. وقالت هاريس «إنها لعبة انتظار مرعبة ومؤلمة حقا، حيث نريد جميعا المساعدة فقط». وأردفت هاريس أن هناك 84 ألف امرأة حامل في غزة، والعديد منهن يلدن كل يوم. وقالت «الأطفال لا يهتمون بالقنابل، فهي تأتي عندما تأتي». وأضافت هاريس أن العديد من المستشفيات «توقفت عن العمل بسبب الأضرار المادية نتيجة القصف»، وأشارت إلى أن منظمة الصحة العالمية وثقت أكثر من 44 هجوما على المستشفيات.