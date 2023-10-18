نصف مليون نازح إسرائيلي منذ «طوفان الأقصى»

عربيات ودوليات

القدس المحتلة – الوكالات: أعلن جيش الاحتلال امس أن نحو نصف مليون إسرائيلي نزحوا من مناطقهم منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر الجاري، مؤكدا إخلاء جميع سكان مستوطنات غلاف غزة. وقال متحدث باسم جيش الاحتلال في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت إنه يجري أيضا إخلاء مدينة سديروت التي تبعد نحو 30 كيلومترا إلى الشمال من قطاع غزة. وأضاف المتحدث الإسرائيلي أنه تم أيضا إجلاء سكان 20 مستوطنة تقع بالقرب من الحدود مع لبنان، وذلك بسبب الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي من جهة وحزب الله اللبناني ومقاومين فلسطينيين من جهة أخرى. وبحسب المصدر نفسه، فإن معظم النازحين الإسرائيليين غادروا مناطقهم بمبادرة منهم.