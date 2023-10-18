كولومبيا تطرد السفير الإسرائيلي «المتغطرس الأحمق»

عربيات ودوليات

طالب وزير الخارجية الكولومبي ألفارو ليفا، السفير الإسرائيلي في بوغوتا غالي دوغان، بمغادرة البلاد. جاء ذلك عبر حسابه في منصة «إكس»، أمس، أوضح فيها أن السفير الإسرائيلي أساء للرئيس غوستافو بيترو، وطالبه بالاعتذار ومغادرة البلاد. وقال ليفا: «الدبلوماسية العالمية ستسجل الغطرسة الحمقاء للسفير الإسرائيلي في كولومبيا تجاه الرئيس غوستافو بيترو كعلامة تاريخية. شيء مخزٍ. على الأقل اعتذر وغادر». وأعرب ليفا عن دعمه لموقف الرئيس حيال الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وأضاف: «احترم رئيس كولومبيا فهو يطالب بحل قطعي من أجل إسرائيل وفلسطين استنادًا إلى رؤية تاريخية».