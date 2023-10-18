عبدالله الثاني: لا لاجئين إلى مصر والأردن

عربيات ودوليات

برلين - الوكالات: شدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني امس أن بلاده ومصر لا تستقبل المزيد من اللاجئين من غزة وحذر من محاولة تهجير الفلسطينيين إلى الأردن أو مصر، مؤكدا أن مسألة الحدود بالنسبة للبلدين «خط أحمر» بحسب وصفه.

وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين إن «الحل في مسألة اللاجئين هو داخل حدود الضفة الغربية وقطاع غزة، وألا يحاول الإسرائيليون أن يدفعوا الفلسطينيين في المستقبل لكي يضعوهم على أكتافنا».

كما أشار العاهل الأردني إلى أن العام الحالي 2023 «يعتبر بالفعل الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين والإسرائيليين في الذاكرة الحديثة وسيزداد الأمر سوءا ما لم نوقف هذه الحرب والكارثة الإنسانية، داعيا الجميع إلى إيقافها».

وأضاف «المنطقة برمتها على شفا السقوط في هاوية تدفعنا إليها هذه الدوامة الجديدة من الموت والدمار».

وحذر من أن «خطر توسع هذه الحرب حقيقي، وستكون عواقب ذلك وخيمة على الجميع، وندعو إلى بذل كل الجهود للتأكد من أن الأمور لن تتفاقم إلى هذا الحد»

ودعا ملك الأردن إلى توفير المساعدات الإنسانية على الفور وحماية المدنيين، مؤكدا أن «القانون الدولي الإنساني والقيم الإنسانية المشتركة واضحة فيما يتعلق بالالتزام بحماية المدنيين وفي إدانة استهداف الأبرياء».

وتابع «نحن ندين قتل المدنيين من كلا الجانبين، ويجب على العالم كله أن يفعل ذلك، بوصلتنا الأخلاقية يجب أن تشمل الجميع لتكون أخلاقية فعلا».

وأكد أن «الطريق إلى الأمام يتطلب حلولا سياسية، وليس أمنية فقط، مشددا على أن استعادة عملية سياسية جادة قادرة على أن تقودنا إلى السلام على أساس حل الدولتين، هي السبيل الوحيد نحو مستقبل آمن للفلسطينيين والإسرائيليين، وللجميع في المنطقة».

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد أكد، الأسبوع الماضي، أن بلاده لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى.

وشدد أن «أمن مصر القومي مسؤوليته الأولى ولا تهاون أو تفريط فيه تحت أي ظرف»، ووجّه رسالة إلى الشعب المصري، بأنه «يجب أن يكون واعيا بتعقيدات الموقف ومدركا لحجم التهديد».

