محمد بن عبدالرحمن: قطر تعمل على تجنيب المنطقة خطر الانزلاق في دائرة عنف أوسع تدفع الشعوب ثمنها

عربيات ودوليات

استعرض رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يوم الجمعة الماضي في الدوحة «علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، وسبل خفض التصعيد، وحماية المدنيين».

وأكد الشيخ محمد بن عبدالرحمن موقف دولة قطر الثابت في إدانة كافة أشكال استهداف المدنيين، وسعيها منذ اليوم الأول لاندلاع المواجهات إلى خفض التصعيد والإفراج عن الأسرى والتواصل مع الأطراف المختلفة لضمان احتواء المواجهات وعدم اتساع دائرتها إقليمياً.

وشدد على ضرورة العمل لفتح ممرات إنسانية للسماح للمنظمات الدولية بإدخال المساعدات الطبية والغذائية إلى غزة، وبشكل عاجل، خاصة في ظل تدهور الوضع الإنساني في القطاع نتيجة تكثيف القصف والحصار الإسرائيلي.

وأشار إلى ضرورة تعزيز العمل المشترك بين دولة قطر والولايات المتحدة والشركاء الفاعلين من أجل التهدئة وخفض التصعيد، وتجنيب المدنيين تبعات القتال، وتوفير الحماية التامة لهم بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وحذر من خطورة اتخاذ سياسة العقاب الجماعي، بما في ذلك الدعوات لإخلاء شمال قطاع غزة من السكان، مؤكداً أن إجبار المدنيين على النزوح أو اللجوء إلى دول الجوار يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، ومن شأنه أن يفاقم من آثار المواجهات ويضاعف معاناة الشعب الفلسطيني.

كما أكد أن الضمانة الوحيدة لتحقيق سلام مستدام في المنطقة هي الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يضمن إعادة الحقوق للشعب الفلسطيني، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

«النهار» تنشر في ما يلي نص التصريح الذي أدلى به الشيخ محمد بن عبدالرحمن بعد محادثاته مع وزير الخارجية الأميركي ووقائع المؤتمر الصحافي:

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسعدني أن أرحب بزميلي سعادة السيد أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية الصديقة، في مدينة الدوحة.

نلتقي اليوم في ظل ظروف حرجة ومؤسفة، مع استمرار التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة وغزة وإسرائيل... نتابع جميعاً هذه التطورات بحزن وقلق بالغين.

خضت مع زميلي مباحثات صريحة وعميقة في هذا الشأن، حيث ناقشنا كافة الأبعاد السياسية والإنسانية لهذه الأزمة. وخلال حديثنا، أعدت التأكيد على موقف دولة قطر الثابت في إدانة كافة أشكال استهداف المدنيين. وهنا أشدد على أن قتل المدنيين الأبرياء، خاصة الأطفال والنساء وممارسة سياسة العقاب الجماعي أمر غير مقبول تحت أي ذريعة، ويجب أن تكون هذه الإدانات موجهة إلى كل طرف يتورط في ذلك.

وفي هذا الصدد، حرصنا منذ اليوم الأول من اندلاع المواجهات إلى خفض التصعيد والتهدئة وصولاً إلى وقف القتال بشكل تام، وذلك لحقن الدماء وتجنيب المنطقة خطر الانزلاق في دائرة عنف أوسع تدفع ثمنها شعوب المنطقة التي أنهكتها الحروب والصراعات.

وتتمثل أولويات تحركات دولة قطر الدبلوماسية في الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين وإطلاق سراح الأسرى، والعمل للحد من اتساع رقعة العنف ودائرة النزاع في المنطقة، والتي سيكون لها عواقب وخيمة في حال تمددها.

كما تبادلنا وجهات النظر حول سبل فتح ممرات إنسانية لضمان وصول الإغاثة والمساعدات للأشقاء الفلسطينيين العالقين تحت القصف، لاسيما في ظل تدهور الأوضاع بقطاع غزة. وفي هذا الصدد، ننوه إلى الوضع المأساوي الذي نراه في غزة بما في ذلك النقص في المواد الأساسية وانقطاع الكهرباء بسبب القصف الذي يشن على القطاع.

وندرك جميعاً أننا أمام واقع صعب ومرحلة تستوجب تضافر الجهود والمساعي... لذا نشدد على ضرورة تعزيز جهودنا مع الحلفاء والشركاء، وخاصة الولايات المتحدة الأميركية من أجل تهدئة الأوضاع وتجنيب المدنيين تبعات المواجهات.

نحن على يقين بأن السبيل الوحيدة للتوصل لحل سلمي وفوري لهذه الأزمة هو إبقاء كافة قنوات الاتصال مفتوحة مع جميع الأطراف المعنية، وأن حل هذه الأزمة يتطلب تعاوناً مستمراً ومكثفاً، ونثمن الجهود الإقليمية والدولية والأممية التي من شأنها خفض التصعيد.

تؤمن دولة قطر إيمانا راسخاً بأهمية الوساطة والحوار، وتعتبر ذلك جزءاً لا يتجزأ من سياستنا الخارجية. لطالما سعت دولة قطر إلى إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع مختلف الأطراف في مختلف ساحات الصراع، وهو ما ساهم في ترسيخ مكانة دولة قطر الدولية كشريك موثوق به في صناعة السلام.

وينبغي لنا أن نشدد هنا بأن التزام دولة قطر بدورها كشريك في صناعة السلام ووسيط في فض النزاعات لا يجب أن يتم استغلاله للإساءة لسمعة بلادي عبر كيل الاتهامات والتي أثبتت التجارب السابقة زيفها وسوء نية المتاجرين بها.

كما نشدد بأن غياب الحل العادل للقضية الفلسطينية سيكون دائماً مرافقاً لغياب السلام في هذه المنطقة، وعلى المجتمع الدولي أن يضغط باتجاه تحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، في إطار المبادرة العربية التي تضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأن يحصل الأشقاء الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة بشكل نهائي.

نتطلع إلى مواصلة العمل مع شركائنا في الولايات المتحدة، في جهودنا الرامية لخفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة واسرائيل وتعزيز أمن واستقرار المنطقة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

? السؤال هو الموجه من التلفزيون العربي السؤال الأول موجه لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري.

تتداول وسائل الإعلام كثيراً. في واقع الأمر أنه تم الاتفاق على تجميد الستة مليارات دولار من أصول إيران هنا في قطر ما دقة هذه المعلومات؟

? بالنسبة لسؤال بخصوص التقارير الصحافية عن تجميد الأموال الإيرانية في قطر، طبعاً أولاً دولة قطر تلتزم بأي اتفاق هي طرف فيه ولا يتم العمل على أي خطوة دون التشاور مع الأطراف. على الرغم من الأموال الموجودة اليوم في قطر لم يتم استخدامها، إلا أننا واثقون بأن شروط الاتفاق وفعالياته واضحة جداً، وعلينا أن نركز على أولوياتنا الرئيسة اليوم في المنطقة وهي الوصول إلى تهدئة والوصول إلى وقف للحرب القائمة الآن على أشقائنا في غزة والوصول إلى حلول تخفض التصعيد في المنطقة ولا تشعل أزمات أخرى.

? السؤال الثاني موجه من قناة الجزيرة السلام عليكم معالي الوزير. أنا أحمد الجاسم من قناة الجزيرة. السؤال متعلق بفحوى الاتصالات الأخيرة التي حدثت منذ اندلاع الأزمة في غزة، نرى أن دولة قطر كانت سباقة في هذا المجال، اتصلت بمجموعة من الدول منها إيران، الولايات المتحدة، الأردن، فرنسا وغيرها من الدول. ما فحوى هذه الاتصالات الأخيرة؟ وما الذي ترتكز عليه هذه الاتصالات؟

? طبعاً في الأيام السابقة منذ اندلاع الأزمة. باشر سيدي صاحب السمو أمير البلاد بإجراء مجموعة من الاتصالات، وأيضاً أجريت بعض الاتصالات مع الزملاء. لدينا أهداف محددة في هذه المرحلة هي. نسعى إلى خفض التصعيد الحاصل الآن ونتمنى أن تقف هذه الحرب وأيضاً تأمين الممرات الإنسانية بتمرير المساعدات إلى غزة وأيضا قضية الأسرى المدنيين من إسرائيل الذين نعمل معهم ونعمل مع شركائنا ونسعى إلى أن يعودوا إلى أهاليهم في النهاية.

يتركز دور دولة قطر على إيجاد حلول لهذه الأزمة لوقف تمددها واتساع رقعة الصراع وعدم الانخراط في جبهات أخرى أيضا. أولويتنا اليوم متركزة على أن يكون هناك وقت للحرب وإيصال المساعدات الإنسانية وعودة بهؤلاء الأسرى إلى ديارهم.

? السؤال الثالث موجه من رويترز. معالي الشيخ محمد، نظراً للإدانة من العالم لهجوم حماس، هل تفکر قطر في إغلاق مكتب حماس؟ هل أنت مستعد لطلب مغادرة القيادة إذا طالبك حلفاؤك الغربيون بذلك؟

? بالنسبة لسؤالكم حول مكتب حماس في الدوحة، هذا المكتب يستخدم منذ البداية كقناة للتواصل ووسيلة لإحلال السلام في المنطقة وهذا هو الغرض منه. نعمل الآن في قطر، وأعتقد أن أميركا تتشارك معنا في هذا الهدف، على وضع حد لهذا الصراع وكيف نخفض من التصعيد ونعيد الأسرى آمنين.

? السؤال الأخير موجه من بلومبيرغ. الشيخ محمد، تعاني كل من الولايات المتحدة وإسرائيل من وضع الرهائن المأساوي والمتقلب الذي كان يتحدث عنه وزير الخارجية الأميركي، وقد توجه البلدان إلى قطر لمساعدتهم في تجاوز هذه الأزمة هل يمكنك أن تخبرنا عن تعاملاتكم مع حماس، وهل أنت متفائل بشأن إعادة هؤلاء الأشخاص وهم على قيد الحياة في ضوء التقارير التي تفيد بأن بعضهم ربما يكون قد مات بالفعل نتيجة للقصف الإسرائيلي على غزة؟ وثانياً، لقد انتشرت الانتقادات والاحتجاجات في جميع أنحاء العالم العربي مع استمرار القصف الإسرائيلي، ما هو رأيك في كيفية إدارة إسرائيل لردها العسكري؟ وهل تتوقع حدوث عواقب متوسطة وطويلة المدى نتيجة للأحداث الجارية؟

? فيما يتعلق بسؤالكم حول التقدم المحرز في موضوع عودة الأسرى في الواقع من المبكر أن نطلق أحكاماً حول نتائج هذه الحرب. ولكننا نأمل عودة جميع الأسرى المحتجزين، وأعتقد أن الصورة ستتضح في الأيام المقبلة، وأن تكون هناك آفاق إيجابية. نحن نبذل كل ما في وسعنا من أجل إطلاق سراحهم آمنين، إلى جانب شركائنا

بالنسبة لآرائنا فيما يتعلق بالرد الإسرائيلي على غزة، فقد رأينا مقدار الدمار الذي أصاب غزة، فنصف غزة تم تدميره حتى الآن وعدد من تضرر في هذا الهجوم كبير جداً. نحن نؤمن بأن البشر هم البشر، في كل مکان، سواء كانوا إسرائيليين أو فلسطينيين... لهم نفس القيمة... فالأمر مؤلم جداً لنا جميعاً. نود أن نرى تطبيق القانون الدولي وأن تطبق نفس المعايير الدولية كما طبقت في الحروب الأخرى.

نحن نبذل قصارى جهدنا لإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية، وأن نمضي قدماً في الممرات الإنسانية أو حتى إيصال مساعدات.. لا يمكننا أن نحرم الشعب في غزة من المياه والكهرباء والدواء ووسائل الحياة الأساسية ونحن نؤمن بخطورة هذا الأمر».

وفيما يتعلق بالآفاق المستقبلية لهذا النزاع، فإن الوضع برمته مقلق للغاية بالنسبة للمنطقة بأكملها. نعتقد أنه في ظل استمرار غياب الآفاق السياسية للفلسطينيين، فإن هذا الأمر سيستمر لسوء الحظ، لذلك نحن بحاجة لأن نركز على كيفية التعاون لمنح الأمل في وضع حلول لقضيتهم.

