هالاند يعتذر لجماهير النرويج

دوليه

وجه النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، رسالة لجماهير منتخب بلاده، بعد الخسارة أمام إسبانيا، بهدف دون رد، الأحد، وضياع حلم التأهل ليورو 2024. وتمكن منتخب إسبانيا بهذا الفوز من حسم تأهله لكأس الأمم الأوروبية، برفقة منتخب إسكتلندا. وكتب هالاند عبر حسابه على منصة «إكس»: «حان الوقت الآن للتفكير والعمل على الأخطاء التي حدثت، والتأكد من أننا نتحسن لمواجهة التحديات المستقبلية، شكرا لكل من دعمنا الليلة الماضية ونعتذر لعدم التأهل». ويعد هالاند خامس هدافي تصفيات كأس الأمم الأوروبية، برصيد 6 أهداف، بفارق 4 أهداف عن المتصدر روميلو لوكاكو.