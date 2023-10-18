إصابة دانيلو

دوليه

أُصيب قلب الدفاع البرازيلي دانيلو في فخذه الأيسر خلال مشاركته مع منتخب بلاده، وفق ما أعلن فريقه يوفنتوس الإيطالي أول من أمس، مع ترجيح فترة غيابه عن الملاعب لثلاثة أسابيع. وقال يوفنتوس في بيان إن «دانيلو، وعقب إصابة تعرض لها مع المنتخب، خضع أول من أمس لفحوص كشفت عن إصابة في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيسر»، مضيفاً «بدأ اللاعب عملية إعادة التأهيل بهدف استئناف النشاط التنافسي» من دون تقديم المزيد من التفاصيل. ورجّحت وسائل الإعلام الإيطالية غياب ابن الـ32 عاماً لمدة تصل الى ثلاثة أسابيع. وتعرّض دانيلو للإصابة الخميس خلال تعادل البرازيل مع فنزويلا 1-1 في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.