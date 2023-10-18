تخفيض عقوبة ناتشو

دوليه

خُفِضَت عقوبة إيقاف مدافع ريال مدريد ناتشو فرنانديس من ثلاث مباريات الى اثنتين، ما سيسمح له بالمشاركة في موقعة «كلاسيكو» الدوري الإسباني ضد الغريم التقليدي برشلونة والمقررة في 28 أكتوبر الحالي. وقرّرت لجنة الاستئناف في الاتحاد الإسباني تخفيض العقوبة التي فرضت على ناتشو بعد طرده أمام جيرونا بسبب خطأ قاس على الجناح بورتو خلال المباراة التي فاز بها ريال 3-0 في 30 سبتمبر. وطُرِدَ ناتشو في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من المباراة بعد تدخل عنيف على بورتو على مستوى الكاحل وقد خرج الأخير على حمالة قبل أن ينقل الى المستشفى.

وقدّم ناتشو اعتذاره الى بورتو من خلال نشر بيان له على انستغرام جاء فيه «أود التقدم باعتذاري الى بورتو لهذه الحركة غير المقصودة خلال المباراة. اليوم (في تلك المباراة)، كما على مدى مسيرتي، لم يكن في نيتي الحاق الاصابة بأحد. آمل ان تتعافى جيداً وبسرعة». وغاب ناتشو عن فوز فريقه على أوساسونا 4-0 في السابع من الشهر الحالي، ولن يكون مع النادي الملكي في رحلته الى الأندلس السبت لمواجهة إشبيلية.

