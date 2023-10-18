توديبو يعتذر

دوليه

طالب الاتحاد الفرنسي لكرة القدم من مدافع المنتخب الوطني جان-كلير توديبو تفسير سبب ضحكه خلال دقيقة صمت قبل مباراة في تصفيات كأس أوروبا 2024 الأسبوع الماضي، فرَدَّ مدافع نيس بالاعتذار عما حصل.

وتم تصوير المدافع البالغ 23 عاماً وهو يضحك أثناء دقيقة صمت على ضحايا الحرب القائمة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل.

كما كانت دقيقة الصمت التي سبقت فوز فرنسا على هولندا 2-1 الجمعة في أمستردام، تكريما لمدرس قتل الأسبوع الماضي في مدينة أراس بشمال فرنسا. وبعث مجلس الأخلاقيات في الاتحاد الفرنسي أول من امس رسالة الى توديبو يطالبه فيها بإيضاحات، وذلك وفق ما أفاد رئيسه باتريك أنتون وكالة فرانس برس.

وفي المؤتمر الصحافي عشية اللقاء الودي بين فرنسا واسكتلندا في ليل، اعتذر تودبيو عما حصل بالقول «لم أسخر بأي حال من الأحوال من الوضع. كان السياق خاصاً. كنا من بين مشجعي الخصم الذين ألقوا بعض النكات، وخرجت مني تلك الضحكة العصبية».

