باخ منفتح على مطالب بقائه

دوليه

قال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ أول من أمس إنه لن «يتجاهل مطلقا» الدعوات الأخيرة التي تطالبه بالبقاء في منصبه لولاية ثالثة بعد نهاية الفترة الثانية في عام 2025.

وانتخب الألماني لفترة ولاية أولى مدتها ثماني سنوات في عام 2013، ثم أعيد انتخابه لفترة أربع سنوات أخرى في عام 2021، ولكي يبقى البطل الأولمبي السابق في المبارزة في مونتريال عام 1976 والبالغ من العمر 69 عامًا، في منصبه بعد عام 2025 سيتطلب ذلك تغييرًا في الميثاق الأولمبي الذي يسمح حاليًا للرئيس بولايتين فقط. لكن العديد من أعضاء اللجنة الاولمبية الدولية حثوا الأحد باخ على البقاء في منصبه خلال الجمعية العمومية الـ141 للجنة الأولمبية الدولية في مومباي.

