إيقاف إيكيرو 10 أعوام

دوليه

أعلنت وحدة النزاهة في الاتحاد الدولي لألعاب القوى أول من أمس إيقاف العداء الكيني تيتوس إيكيرو، الفائز بماراثون ميلانو في مايو 2021، لمدة عشر سنوات بسبب تناول منشطات وعرقلة التحقيق. وجاءت نتيجة اختبار العداء البالغ من العمر 31 عاما إيجابية لمادة منشطة بعد فوزه المفاجئ في ميلانو، حيث أحرز المركز الأول بزمن مذهل قدره 2.2:57 ساعة.

وقالت وحدة النزاهة في بيان إنه خضع لفحص ثانٍ في نوفمبر من العام ذاته في أبو ظبي وجاءت نتيجته إيجابية. وكان إيكيرو ادعى أن تواجد المادة المحظورة في عينته كانت نتيجة العلاج الطبي القانوني لإصاباته.

وفاجأ العداء إيكيرو، غير المعروف وقتها، المتخصصين في سباق الماراثون بتوقيت استثنائي يعادل الرقم القياسي العالمي السابق لمواطنه دينيس كيميتو (2.02:57 ساعة أيضًا، في عام 2014) والذي حطمه مرتين مواطنهما إيليود كيبتشوغي (في عام 2018 ثم في عام 2022)، قبل أن يحطمه الكيني الآخر كيلفن كيبتوم في الثامن من أكتوبر الحالي في شيكاغو عندما أحرز المركز الأول بزمن 2.00:35 ساعة.

