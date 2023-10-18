نابولي يؤكد غياب أوسيمهن

دوليه

أكد نابولي الإيطالي أول من أمس إصابة هدافه النيجيري فيكتور أوسميهن في أوتار العضلات الخلفية لفخذه الأيمن خلال مشاركته مع منتخب بلاده، ما سيضطره الى الغياب عن مباراة الدوري المحلي في عطلة نهاية الأسبوع الحالي ضد فيرونا. ولم يكشف بطل الدوري الإيطالي في بيانه المقتضب عن فترة ابتعاد المهاجم النيجيري عن الملاعب نتيجة «تمزق متوسط الدرجة» في أوتار فخذه الأيمن، لكن وسائل الإعلام الإيطالية أفادت أنه قد يبتعد لمدة شهر. وهذا الأمر يعني أن أوسيمهن سيغيب عن المراحل الأربع المقبلة من الدوري الإيطالي، إضافة الى المواجهتين مع أونيون برلين الألماني في مسابقة دوري أبطال أوروبا. وتعرض أوسيمهن للإصابة خلال المباراة الودية مع السعودية الجمعة (2-2). وأعلن الاتحاد النيجيري للعبة أن أوسيمهن ترك معسكر المنتخب في البرتغال، قبل خوض مباراة ودية مع موزامبيق. ولم يشرح البيان مدى خطورة الاصابة التي تعرض لها هداف نابولي رغم خضوعه لصورة مقطعية بالرنين المغناطيسي السبت.