أفغانستان أكملت مجموعة الأزرق في التصفيات

دوليه

أكمل منتخب أفغانستان فرق المجموعة الأولى للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2026 وكأس آسيا 2027 بتغلبه على على منغوليا 1-0 أمس على ستاد الاتحاد المنغولي لكرة القدم في أولان باتار، ضمن إياب الدور الأول من التصفيات.

وانضم المنتخب الأفغاني الذي يقوده المدرب الكويتي عبدالله الشلاحي إلى منتخبات قطر والكويت والهند، بعد أن كرر فوزه على منغوليا ليتأهل بمجموع المباراتين بنتيجة 2-0.

وبعد أن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، نجح منتخب أفغانستان في تسجيل هدف الفوز الثمين عن طريق فارشاد نور في الدقيقة 72.

وسيطر الحذر على أداء الفريقين خلال الشوط الأول، لتغيب الخطورة على المرمى.

وكانت أبرز الفرص خلال هذا الشوط لصالح منغوليا في الدقيقة 25 عبر رأسية اوغانبات بات-اردين التي لم تسبب خطورة على مرمى الحارس فيصل حميدي.

في الشوط الثاني اندفع المنتخب المنغولي إلى الهجوم من أجل تعويض خسارة مباراة لاذهاب، وسنحت له فرصة عبر تسديدة غانبايار غانبولد التي مرت خارج الخشبات الثلاث.

وتمكن منتخب أفغانستان من افتتاح التسجيل في الدقيقة 71 عندما انطلق تاوفي سكندري في الجهة اليسرى وأرسل تمريرة عرضية وصلت أمام فارشاد نور ليسدد من اللمسة الأولى في الشباك.

