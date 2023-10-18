تعادل مصر مع الجزائر في مباراة مثيرة

دوليه

خطف منتخب الجزائر تعادلا قاتلا من نظيره المصري بهدف لكل فريق في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات.

سجل حمدي فتحي هدف التقدم لمصر بالدقيقة 62 قبل أن يدرك إسلام سليماني التعادل للجزائر في الدقيقة 93 علما بأن الفراعنة خاضوا المباراة بـ 10 لاعبين فقط منذ الدقيقة 27 عقب طرد محمد هاني الظهير الأيمن. وشهدت المباراة حضورا جماهيريا كبيرا وحماسا من الفريقين لتبدو المباراة وكأنها رسمية. وبدأت المباراة بضغط من الجزائر دون خطورة حقيقية على مرمى محمد الشناوي وكاد الفراعنة أن يتقدموا عبر محمد صلاح الذي سدد كرة قوية في الدقيقة 20 لكنها اصطدمت بالعارضة.

ومع تحسن مستوى مصر تعرض الفريق لصدمة قوية بعد أن يتلقى محمد هاني الظهير الأيمن بطاقة حمراء في الدقيقة 27 بعد تدخل قوي على أحمد توبة لاعب الجزائر. واضطر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر لسحب أحمد زيزو وإشراك عمر كمال عبد الواحد بدلا منه مع الاعتماد على محمد النني وحمدي فتحي فقط في وسط الملعب. ورغم النقص العددي لكن الخطورة كانت من جانب مصر خاصة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول حيث أرسل حمدي فتحي تمريرة إلى مصطفى محمد الذي راوغ حارس الجزائر أنتوني ماندريا وسدد كرة أبعدها رامي بن سبعيني قبل الوصول إلى الشباك. وبدأ الشوط الثاني بضغط جزائري وشهدت الدقيقة 52 تسجيل فارس شعيبي هدفا للجزائر لكن الحكم ألغاه لوجود تسلل.

وفي الدقيقة 62 أرسل تريزيغيه ضربة ثابتة متقنة على رأس علي جبر، الذي مررها عرضية إلى حمدي فتحي ليضعها بسهولة في الشباك محرزا هدف تقدم مصر.

وفي الدقيقة 93 ارتقى إسلام سليماني لكرة عرضية مثالية ليسجل هدف التعادل بضربة رأسية لم يفلح الشناوي في التعامل معها، لتنتهي المباراة المثيرة بالتعادل 1-1.

