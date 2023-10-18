فيتوريا: علينا أن نفخر بهذه المجموعة

دوليه

ظهر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر راضيا على أداء الفراعنة أمام الجزائر والتعادل 1-1 وديا. وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء «المباراة كانت عصيبة خاصة بعد طرد محمد هاني وليس سهلا أن تواجه منتخبا قويا مثل الجزائر لمدة ساعة كاملة بـ10 لاعبين». وأضاف «منتخب مصر لم يتراجع بعد الطرد وواصلنا الضغط وحققنا استفادة كبيرة والنتيجة غير مؤثرة وعلى الشعب المصري أن يفخر بهذه المجموعة من اللاعبين المميزين».

واختتم «الأداء كان رائعا وخلقنا عدة فرص وهذا شيء يسعدني ويؤكد قدرتنا على ترجمة التحركات داخل المستطيل الأخضر».

