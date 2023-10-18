الشعبي يشيد بمستوى «أزرق اليد»

دوليه

أشاد رئيس الاتحاد القطري لكرة اليد أحمد الشعبي بالمستوى الفني للمنتخب الكويتي معتبرا ان حصوله على الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الاسيوية في الصين أعاده مجددا للمنافسة على البطولات. وقال الشعبي أن «أزرق اليد» مرشح للتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 نظرا لتاريخه العريق وسيطرته على البطولات في السابق. وأكد جاهزية وقوة المنتخبات الخليجية المشاركة في التصفيات الآسيوية للرجال لكرة اليد والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس والتي اثبتت وجودها في آسياد الصين بحصول منتخبات قطر والبحرين والكويت على المراكز الثلاثة الأولى. وتستضيف قطر مباريات التصفيات الآسيوية للرجال المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 والتي تنطلق اليوم وتستمر حتى 28 أكتوبر الحالي. وأوقعت قرعة التصفيات منتخب الكويت في المجموعة الثانية مع منتخبات البحرين وإيران واليابان وكازاخستان فيما تضم المجموعة الأولى قطر والسعودية وكوريا الجنوبية والإمارات والهند والصين. وسيبدأ «أزرق اليد» مشواره بمواجهة إيران غداً ويختتم مبارياته في دور المجموعات أمام كازاخستان يوم 24 أكتوبر الحالي.