النصر هزم الساحل تغلب النصر

دوليه

على الساحل بهدف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما أول من أمس استعداداً لاستئناف بطولة الدوري. سجل هدف المباراة الوحيد محمد باجية. وتنتظر العنابي مواجهة قوية تجمعه مع القادسية يوم 22 أكتوبر الحالي ضمن الجولة الخامسة من الدوري الممتاز. في المقابل يستعد الساحل للقاء الصليبخات يوم 25 من الشهر ذاته في الجولة الخامسة من دوري الدرجة الأولى. تعادل العربي مع الصليبخات تعادل العربي مع الصليبخات 2-2 في المباراة الودية التي جمعتهما أول من أمس ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف المسابقات المحلية. ويلتقي الأخضر مع الفحيحيل الجمعة المقبل ضمن الجولة الخامسة من الدوري الممتاز حيث يحتل الفريق المركز الثاني برصيد 8 نقاط. أما الصليبخات الذي يحتل المركز الأخير في دوري الدرجة الأولى فيلعب مع الساحل ضمن الجولة الخامسة من المسابقة.