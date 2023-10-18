loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

السنغال تهزم الكاميرون بهدف مانيه


قاد مهاجم النصر السعودي ساديو مانيه منتخب بلاده السنغال الى الفوز على الكاميرون 1-0 أول من أمس في مدينة لنس الفرنسية في مباراة دولية ودية ضمن استعداداتهما لتصفيات كأس العالم 2026، ونهائيات امم افريقيا في ساحل العاج مطلع العام المقبل. وسجل القائد مانيه هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 35 اثر خطأ بحق مدافع الهلال السعودي خاليدو كوليبالي داخل المنطقة من مدافع الرائد السعودي عمر غونزاليز. وتستعد السنغال، بطلة القارة السمراء، والكاميرون الى نهائيات كأس الأمم الأفريقية مطلع العام المقبل في ساحل العاج حيث أوقعتهما القرعة في مجموعة واحدة هي الثالثة الى جانب غينيا وغامبيا.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة