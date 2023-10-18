السنغال تهزم الكاميرون بهدف مانيه

دوليه

قاد مهاجم النصر السعودي ساديو مانيه منتخب بلاده السنغال الى الفوز على الكاميرون 1-0 أول من أمس في مدينة لنس الفرنسية في مباراة دولية ودية ضمن استعداداتهما لتصفيات كأس العالم 2026، ونهائيات امم افريقيا في ساحل العاج مطلع العام المقبل. وسجل القائد مانيه هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 35 اثر خطأ بحق مدافع الهلال السعودي خاليدو كوليبالي داخل المنطقة من مدافع الرائد السعودي عمر غونزاليز. وتستعد السنغال، بطلة القارة السمراء، والكاميرون الى نهائيات كأس الأمم الأفريقية مطلع العام المقبل في ساحل العاج حيث أوقعتهما القرعة في مجموعة واحدة هي الثالثة الى جانب غينيا وغامبيا.