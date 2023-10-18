فوز القادسية وبرقان والكويت في «طائرة الاتحاد»

دوليه

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واصل القادسية عروضه القوية وحقق انتصاره الرابع على التوالي بتغلبه على الغريم العربي 3-0 أول من أمس ضمن الجولة الخامسة من بطولة الاتحاد للكرة الطائرة والتي شهدت ايضا انتصار مستحق لبرقان على حساب كاظمة 3-0، كما فاز الكويت على اليرموك بالنتيجة ذاتها.

ورفع القادسية رصيده بهذا الفوز إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب، بالتساوي مع مفاجأة الموسم برقان صاحب الرصيد ذاته لكن بمباراة أكثر، يأتي بعدهما الكويت وكاظمة والعربي بـ 9 نقاط، ثم الشباب 6 نقاط، والساحل نقطتين، والتضامن نقطة، وأخيراً اليرموك دون رصيد من النقاط.

وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد على أن تتأهل الفرق الأربعة الأولى إلى الدور النهائي إذ يلتقي الأول مع الرابع والثاني مع الثالث في الدور نصف النهائي.

وفي مباراة الأصفر مع الأخضر لم يجد الأول صعوبة في انهاء الشوط الاول لمصلحته 25-19 بعد أن سيطر على اللقاء منذ البداية. وحاول العربي العودة إلى أجواء المباراة في الشوط الثاني إذ بقيت النتيجة متقاربة قبل أن ينهي القادسية الشوط لصالحه 25-22. وأكمل الأصفر سيطرته على اللقاء بفوز سهل في الربع الثالث 25-14 ليحقق انتصارا مستحقا ويضمن التأهل إلى المربع الذهبي. وفي المباراة الثانية واصل برقان تألقه واضاف كاظمة إلى قائمة ضحاياه بفوز مستحق بثلاثة اشواط دون مقابل 25-23، 25-23، و25-18، وهذا الفوز الرابع لبرقان مقابل هزيمة واحدة أمام القادسية. وكان برقان تغلب على الكويت حامل اللقب بالنتيجة ذاتها أيضا ما يؤكد قدرته على المنافسة الجدية هذا الموسم.

وفي اللقاء الأخير لم يجد الكويت أي صعوبة في تحقيق الفوز على اليرموك بثلاثة أشواط نظيفة جاءت على النحو التالي 25-22، 25-16، و25-15.

