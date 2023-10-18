مقصيد استعرض استراتيجية «المدرسي» مع الوزير المانع

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اكد فيصل مقصيد رئيس الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي ان وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي تعد الرافد الاساسي لأنشطة الاتحاد خلال الفترة الماضية، جاء ذلك خلال استقبال وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل المانع لرئيس واعضاء الاتحاد المدرسي حيث تم استعراض استراتيجية الاتحاد (مواهبنا في مدارسنا 2021 – 2026) وما تم تنفيذه حتي الان بحضور وليد عايش موجه عام التربية البدنية نائب رئيس الاتحاد، ود.عبدالكريم عريعر نائب رئيس الاتحاد عميد شؤون الطلبة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ود. احمد عبدالحميد أمين عام الاتحاد، ود. يسري العطير عضو مجلس ادارة الاتحاد، ود.غانم السليماني الوكيل المساعد لقطاع التنمية التربوية والأنشطة بالتكليف، وسمحة العجمي رئيس اللجنة الفنية لكرة اليد بنات.

وقال مقصيد: «تلعب الرياضة المدرسية دور كبير في بناء الهرم الرياضي وامداده بالطاقات والمواهب والقدرات التي تساعد على توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والبدنية في بيئة تربوية رياضية تعمل على تعزيز دور طلبة المدارس في الحركة الرياضية وتأثيرهم المباشر في تغيير مسار التوجهات والرؤى لمستقبل الرياضة في الكويت».

