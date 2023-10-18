وفد «البارالمبية» وصل هانغتشو

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وصل وفد الكويت إلى مدينة هانغتشو الصينية أمس تمهيداً للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية، التي تقام خلال الفترة من 22 حتى 28 أكتوبر الحالي، بمشاركة 3000 لاعبة ولاعبة من 44 دولة. وتفتتح دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية مساء الأحد المقبل، وتشارك الكويت بوفد يضم 41 لاعبا ولاعبة، في أربع ألعاب، هي: ألعاب القوى، وكرة السلة، والمبارزة، وكرة الطاولة. وأكد رئيس الوفد رئيس اللجنة البارالمبية منصور السرهيد جهوزية جميع منتخباتنا الوطنية لأفضل مشاركة ممكنة في الدورة الآسيوية، وذلك بعد فترة إعداد جيدة ومرضية. وقال السرهيد:«نأمل تحقيق العديد من الانجازات الكبيرة في اضخم تجمع رياضي للاعبي القارة الآسيوية، وثقتنا كبيرة بأبطال الكويت في جميع الألعاب، الذين يسجلون حضورا مشرفا في مختلف البطولات الدولية، كما نعتز كثيرا بالدعم الكبير من وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، ومدير عام الهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان، ونائبه بشار عبدالله». من جانبها، قالت لاعبة منتخبنا الوطني لألعاب القوى ملاك هادي العنزي إن الجميع يسعى للمنافسة على المراكز الأولى في الدورة الآسيوية، والروح المعنوية عالية وفي أفضل مستوياتها، ونسأل الله التوفيق للجميع.