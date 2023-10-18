لبنى القاضي: وصول المرأة لمناصب صنع القرار سينهض بمستقبل الكويت

النهار Plus

اكدت رئيسة مركز دراسات وأبحاث المرأة بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت د. لبنى أحمد القاضي ان المرأة تحتاج الى ثقة المجتمع والرجل في الوقت ذاته مما يسهم في دعم ثقة المرأة في نفسها، لافتة الى ضرورة ان تكون المرأة مثابرة لان التحديات التي امامها اكثر من الرجل.

وأكدت د. لبنى القاضي في تصريح خاص لـ «النهار» انه لابد ان تصل المرأة الكفء الى مناصب صنع القرار مما سيساهم في النهوض بمستقبل الكويت اقتصاديا وتنمويا واجتماعيا.

واشارت القاضي الى ان الكويت وقعت على تطبيق أهداف التنمية المستدامة في عام 2015 من بين 160 دولة أخرى في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن الهدف الخامس من الاتفاقية معني بتمكين المرأة، أكد على ضرورة المساواة بين الجنسين وما يعني أن تتمتع النساء والفتيات في كل مكان بحقوق وفرص متساوية مع زملائهن من الرجال.

وزادت القاضي إن مساواة المرأة مع الرجل وتمكينها يعدان أحد أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، ولكنها أيضا جزء لا يتجزأ من جميع أبعاد التنمية الشاملة والمستدامة باختصار، لافتة إلى أن جميع أهداف التنمية المستدامة تعتمد على تحقيق الهدف 5، وأن المساواة بين الجنسين = حرية الاختيار + تكافؤ الفرص + المساواة في العائد.

وبينت القاضي أن نسبة النساء الكويتيات في القوى العاملة الحاصلات على شهادت جامعية اكثر من الرجال ولكن نريد ان تكون فرص الارتقاء في السلم المهني موجود حيث تبلغ نسبة المرأة الكويتية في المناصب القيادية 21% فقط في الوقت الحاضر، مشددة على ان نسبة تولي المرأة للمناصب العليا تتراجع كلما وصلنا الى المراكز القيادية.

وترى د. لبنى القاضي ان التمكين الاقتصادي للمرأة يحتاج الى تشجيع مستمر حيث توجد لدينا 45 شركة من الشركات الكبري التي وقعت على مبادئ تمكين المرأة، كما وقعوا على موقع الامم المتحدة على تمكين المرأة باسم الكويت وهذه الشركات يتم تدريب النساء فيها، هو ما يؤكد ان لقطاع الخاص يدعم المرأة، لافته الى انه رغم ذلك فنحن نحتاج الى الاستفادة من الفرص التي توجد في الكويت.

أشارت القاضي إلى أن الكويت بها الكثير من مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني النشط التي تعمل على تمكين المرأة، من أبرزها العمل بين الجهات الحكومية وجمعية المحامين والهيئة العامة للقوى العاملة والتأمينات والقطاع الخاص.

وعن نصيحتها لجيل المستقبل من الفتيات ترى القاضي انه لا يجب ان تمنعكن التحديات في الوصول الى اهدافكن فالتحديات مثل الحديد وكلما طرقناه ووضعناه في النار سيكون لينا وسهل التشكيل، وبالتالي فالتحديات تعلم كيف يمكن تفاديها والارتقاء من خلالها كما انها تعطي الخبرة وتستمر، مشددة على انه اذا ارتضت بالقليل فلن تصل الى منصب قيادي وبالتالي فنصيحتي لهن لا تقبلي بالقليل فأنت تستحقين الكثير.

اوضحت القاضي إن ضمان حقوق المرأة الأساسية ودعمها، ينعكس ايجابيا على المجتمع بأكمله، فالمرأة هي الأم والأخت والزوجة والابنة ويجب الاعتناء بتنشئتها وتعليمها لتغدو عضواً فعالاً ضمن المجتمع في أي منصب تشغله، كما لها تأثيرها في مختلف السياسات المتبعة في العالم المتقدم أو النامي، ونستدل على ذلك من تجربة المرأة في دخول البرلمان في العديد من الدول مما أدى إلى التغيير ليس على المستوى الوطني فحسب، بل على المستوى الدولي، حيث استطاعت تقديم وجهة نظرها في جوانب الحياة السياسية من خلال خبرتها الحياتية.

وأشارت إلى ان المرأة لا تقف في النهوض بمستوى الأسرة فقط، بل يأتي دورها مكملا في تبنيها العديد من القضايا التي تؤثر في نوعية الحياة للمواطنين في جميع دول العالم، فيها تسعى إلى النهوض بالمجتمع من خلال تبني قضايا اجتماعية مختلفة مثل التأمين الاجتماعي والإسكان والصحة ووضع المرأة العاملة وغيرها من الموضوعات المهمة.

