شيرين بهبهاني لـ «النهار»: «خلنا نشوف» يرصد تفاعل الناس.. ويبحث عن

النهار Plus

«خلنا نشوف» برنامج ذو ايقاع سريع ومدته قصيرة ومحتواه مختار بعناية وما ساعده على الانتشار وجود طاقة اعلامية مثل شيرين بهبهاني والتي كانت بعيدة عن هذا النوع من التقديم حيث كان «ملعبها» الاعداد الذي تميزت به سواء في الاذاعة أو التلفزيون.

ويعتبر «خلنا نشوف» من البرامج التي تحظى باهتمام ورعاية من القيادات الاعلامية كونه من البرامج التابعة لقطاع الاعلام الجديد وايضا المحتوى الذي تميزت به العديد من الجهات الاعلامية التابعة للقطاع الخاص والمنصات الاخرى ولكن يبدو ان اهتمام وزارة الاعلام في هذه النوعية من البرامج بدا واضحا من خلال السعي الى ايجاد طاقات كويتية مجتهدة تسير وفق ايقاع معين وان تبث تلك البرامج في حسابات الوزارة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى ضوء ذلك صرحت الاعلامية شيرين بهباني لـ «النهار» عن البرنامج ومساره وايضا ظروف اختيارها للتقديم وقالت «بما انني خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية في قسم تمثيل والاخراج كنت «حابة» ان ادخل مجال التقديم لكن أجلت هذا الامر بسبب انشغالي بالبرامج في الاذاعة والتلفزيون سواء في الاخراج سابقا والاعداد وايضا الفويس اوفر ولا أخفي عليكم الى انه أتتني فرص كثيرة من داخل وخارج الوزارة لكنني لم ارد ان اضغط على نفسي اكثر لانني افضل عند اخذ القرار يجب ان اكون متفرغة واتعب اكثر على الافكار المطروحة وبعدها تم اتخاذ قرار التقديم بعد ان درست الامر بجميع جوانبه ورايت ردود الافعال وكانت ايجابية وفكرته سريعة وخفيفة ومنوعة وايقاعه سريع واجواؤه مناسبة لـ «السوشيال ميديا» وهو ميداني بين الناس ويرصد تفاعل الناس والبحث عن المواضيع التي تكون «ترنداً» ومواضيعه تهم جميع الاعمار وليس عمراً محدداً».

واضافت قائلة من خلال «النهار»: أحب اشكر قروبي وفريقي الخاص بالتلفزيون لانهم دائما يشجعوني على فكرة التقديم ولانني كنت أؤجل هذا الأمر ومترددة وان شاء الله القادم أجمل وكل الشكر لوكيل وزارة الإعلام المساعد لقطاع الخدمات الإعلامية والإعلام الجديد سعد العازمي وايضا لمرزوق العازمي مدير إدارة الخدمات الإعلامية على دعمهم وتشجيعهم لنا واتاحة الفرصة لنا خاصة انها «اجت في وقتها».

