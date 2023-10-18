رحمة رياض تشارك في مسلسل Mednah

النهار Plus

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تشارك الفنانة رحمة رياض للمرة الأولى في مسلسل عالمي يحمل عنوان Mednah إلى جانب نجوم عالميين وعرب، ليكون أول عمل تمثيلي لها. ومن المقرر أن تجسد رحمة رياض في المسلسل بشخصية «سارة»، إلا أن تفاصيل الدور لم تكشف بعد. وينتمي المسلسل إلى فئة الخيال العلمي تدور أحداثه في قطر المستقبلية، والتي تبدأ بعد فشل وتحطم صاروخ مصمم لتفريق آلاف الأطنان المترية من ثاني أكسيد الكبريت من طبقة الستراتوسفير للأرض، من أجل تعويض تأثير الاحتباس الحراري الذي يتسبب في أزمة عالمية بحسب موقع الفن.

وخلال استضافتها مؤخرا في برنامج «كلام نواعم»، تحدثت النجمة رحمة رياض عن حياتها الشخصية وأعمالها الفنية، كاشفة عن سرّ الوشم الجديد الذي تضعه على ذراعها. وأوضحت النجمة العراقية أنها اختارت وشم ذراعها اليسرى بتاتو جديد عبارة عن 3 أرقام هي «999» باللغة العربية، ويرمز إلى بدء فصل جديد في حياتها والانطلاق في تحقيق الأهداف والأحلام.

