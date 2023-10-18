الكشف عن بوستر مسلسل «العرافة»

النهار Plus

كشفت شركة دراما شيلف عن بوستر رسمي لمسلسل جديد بعنوان «العرافة» تأليف حمزة اللحام، وإخراج يزن شربتجي وانتاج تمام سلامة ومن المقرر عرضه قريبًا على منصة «تن تايم».

تدور أحداث عشارية «العرافة» بثلاثة خطوط يجمعها الخوف من الموت تلتقي مصادفة، دراما نفسية تشويقية قريبًا. وضمّ البوستر الرسمي للعمل كل من يزن السيد، ليليا الاطرش، جفرا يونس، حسين عباس وتولين البكري. كما كان الراحل محمد قنوع قد شارك بالعمل الى جانب كل من: هيما اسماعيل، مرح حجاز، تولين الجمال، محمد حمادة وغيرهم تأليف حمزة اللحام، وإخراج يزن شربتجي وانتاج تمام سلامة.

