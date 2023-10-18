Women&Fame

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انتهت الفنانة نورا رحال من تصوير مسلسل «ترانزيت» مع المخرج باسم السلكا، وهو من تأليف لجين خلف، ويقوم بأدوار البطولة فيه جهاد سعد ونادين تحسين بك وهافال حمدي ولينا حوارنة ونظلي الرواس وعلياء سعيد.

ويتناول المسلسل حياة زوجين يقومان برحلة مشتركة، ويشاء القدر أثناء رحلتهما أن يعيشا أحداثا وتفاصيل غير متوقعة، ويقدم المسلسل مزيجا ساحرا من الرومانسية والدراما والتجارب الإنسانية التي تتقاطع مع جريمة قتل غامضة تتكشف تفاصيلها في أحداث العمل. وتقدم رحال في المسلسل شخصية «ليلى»، متمنية أن يحظى بإعجاب الجمهور حين عرضه، كما أعربت عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل «تاج» مع المخرج سامر برقاوي رافضة الكشف عن ملامح شخصيتها في العمل، وفضلت أن ينتظر الجمهور حضورها فيه خلال الموسم الدرامي الرمضاني.

وتحدثت الفنانة السورية عن الأدوار التي ترغب في تجسيدها ضمن الأعمال الدرامية، مبينة أنها تُفضل الأدوار التي تتطلّب من شخصيتها الغناء، وهو ما قدمته سابقاً خلال مسيرتها الفنية سواء في الدراما التلفزيونية أو في المسرح.

