الكشف عن «ماريا» لأنجلينا جولي

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ربما تتمتع أنجلينا جولي بأحد الوجوه الأكثر شهرة على الإطلاق، لكن هذا لا يمنعها من التحول تمامًا إلى مغنية الأوبرا الشهيرة ماريا كالاس لدورها القادم في فيلم ماريا للمخرج بابلو لارين.

وتم الكشف عن الصور الأولى لجولي في هذا الدور قبل إصدار الفيلم عام 2024، وشهدت إحداها الممثلة وهي ترتدي نظارة كالاس السميكة ذات الإطار البني مع سترة بيضاء متماسكة مكتنزة.

بينما حافظت أنجلينا على مظهر جمالها بسيطًا في اللقطة الأولى، واختارت الحد الأدنى من الماكياج والشعر الأشعث المفرق من الجانبين، فقد أظهرت الصورة الثانية نسخة أكثر روعة لمغنية الأوبرا كاملة مع كحل مجنح وأقراط من اللؤلؤ وقبعة دانتيل.

وفقًا لبيان صحافي، سيؤرخ فيلم ماريا «القصة المضطربة والجميلة والمأساوية لحياة أعظم مغنية الأوبرا في العالم، والتي تمت إعادة تصورها خلال أيامها الأخيرة في باريس في السبعينيات»، وكل ذلك يعتمد على روايات حقيقية.

لارين، الذي أخرج سابقًا أفلام السيرة الذاتية البارزة سبنسر وجاكي، تحدث مؤخرًا عن حماسه للمشروع القادم، موضحًا: «أنا متحمس للغاية لبدء إنتاج ماريا، والذي آمل أن يجلب حياة ماريا كالاس الرائعة وعملها للجماهير في كل مكان حول العالم، وذلك بفضل السيناريو الرائع لستيفن نايت، وعمل الممثلين وطاقم العمل بأكمله، وخاصة عمل أنجلينا الرائع وإعدادها الاستثنائي». كما أعربت جولي أيضًا عن امتنانها لفوزها بالدور، وقالت سابقًا: «إنني أتحمل المسؤولية تجاه حياة ماريا وإرثها على محمل الجد. سأقدم كل ما بوسعي لمواجهة التحدي. بابلو لارين هو المخرج الذي أعجبت به منذ فترة طويلة. إن إتاحة الفرصة لرواية المزيد من قصة ماريا معه، وبسيناريو لستيفن نايت، هو حلم».

